Haushaltssperre in Oranienburg: So ist die Lage in Oberhavel

Oberhavel

Die Corona-Krise ist allgegenwärtig, auch die Kämmerer der Oberhaveler Kommunen bekommen sie nun zu spüren. Vor allem, weil die Gewerbesteuer, für viele Kommunen eine der wichtigsten Einnahmequelle, in Zeiten des Shutdowns einbricht. Die Stadt Oranienburg hat am Montag die finanzielle Notbremse gezogen, eine Haushaltssperre verhängt. Doch wie verkraften andere Kommunen die Krise finanziell?

Auch die Stadt Hennigsdorf habe unter den derzeit besonderen Bedingungen einen kritischen Blick auf die Entwicklung ihrer Finanzen. „Auch für uns entstehen Unsicherheiten. Beispielsweise vor dem Hintergrund, dass das Land bereits bewilligte Fördermittel und Zuwendungen nur zeitlich verzögert ausreichen kann. Darüber wurde die Stadt informiert“, erklärt Ilona Möser, Sprecherin der Verwaltung. Die Liquidität sei im Moment aber gut, sodass eine Haushaltssperre derzeit nicht in Betracht gezogen werde. „Die aktuelle Entwicklung von Erträgen aus Steuern und Zuweisungen bietet dafür gegenwärtig noch keinen Anlass. Klar ist aber auch, dass die Entwicklung der städtischen Finanzen vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie täglich geprüft wird“, so Möser weiter. Für eine fundierte Aussage über die konkreten finanziellen Auswirkungen gebe es im Augenblick aber noch keine verlässliche Grundlage.

Für Velten stellt die Pandemie einen Einschnitt für die haushalterischen Planungen dar. „Auch Velten hat einen enormen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Ob sich dies ähnlich für die Einkommenssteuereinnahmen entwickelt, bleibt abzuwarten“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer. In einem vierzehntägigen Turnus prüfe die Stadt ihre Liquidität und beobachtet die Entwicklung der Einnahmen. „Das Mittel der Haushaltssperre behält sich die Stadt Velten vor.“ Für 2020 geplante Investitionen werde die Stadt nach Priorität umsetzen. Vorrang hatten bereits begonnene und/oder geförderte Projekte. „Dazu zählen die Erweiterung der Kita Kinderland, die Sanierung des Jugendclubs Oase und die Erweiterung der Löwenzahn-Grundschule.“ Neue Planungen seien bis auf Weiteres auf Eis gelegt, ausgenommen mögliche Investitionen im Kita-Bereich. Auch die Besetzung neuer Stellen in der Stadtverwaltung wurde ausgesetzt. „Wir müssen, wo es möglich und geboten ist, leider auch Abstriche machen, um uns nun verantwortungsvoll und mit Augenmaß dieser herausfordernden Situation stellen zu können“, so Bürgermeisterin Ines Hübner.

„Bei uns ist es auch so, dass Stundungsanträge bezüglich der Gewerbesteuer bei uns eingegangen sind“, sagt Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU). Aber bisher laufe das noch nicht aus dem Ruder, eine Haushaltssperre müsse noch nicht ausgesprochen werden. „Aber das kann sich jeden Tag ändern.“ Man müsse mit Vorsicht und Bedacht handeln.

Ähnlich ist die Situation in Oberkrämer. Es gebe Stundungsanträge „in nicht ganz geringer Größenordnung“, so Bürgermeister Peter Leys (BfO). Dennoch würde er die Lage noch nicht als drastisch einschätzen. Er staune, dass Oranienburg den Schritt der Haushaltssperre so schnell gegangen sei. „Wir werden aber auch wachsam sein“, so Peter Leys weiter.

„In Hohen Neuendorf sind wir noch in der Prüfung“, sagt Sprecherin Ariane Fäscher. Allerdings sei die Verwaltungsspitze hinsichtlich der Auswirkungen „vorsichtig optimistisch“. Die Verteilung der Steuerarten sei in Hohen Neuendorf anders als in Oranienburg: Die Gewerbesteuer bildet im Gesamthaushalt keinen Schwerpunkt.

Ähnlich begründet Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD) die Erwartungen für die Gemeinde Mühlenbecker Land: „Eine Haushaltssperre ist nicht in Sicht", so der Verwaltungschef. Laut Kämmerin Kerstin Bonk laufe die Prüfung noch. Im Juni werde es voraussichtlich einen Nachtragshaushalt geben.

Die Gemeinde Leegebruch dagegen spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits deutlich. „Wir werden mit Anschaffungen vorsichtiger fahren, weil die Einnahmen nicht so kommen werden wie kalkuliert“, erklärt Bürgermeister Martin Rother. Er bezieht sich damit vor allem auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Immerhin: Eltern, die die Notbetreuung der Kitas nutzen, wolle die Gemeinde keinen Kitabeitrag abverlangen. „Wir können nicht von Leuten, die als Helden betitelt werden, Geld dafür verlangen“, so Rother.

„Eine Haushaltssperre ist in Glienicke/Nordbahn im Moment noch kein Thema“, sagt Kämmerin Grit Knappe auf Nachfrage. Die wesentlichsten Einnahmeausfälle seien bei der Gewerbesteuer sowie dem Anteil an der Einkommensteuer zu erwarten. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer ließen sich noch nicht abschätzen. Für einige Gewerbesteuerpflichtige lägen inzwischen Bescheide des Finanzamtes auf „Nullsetzung“ der Gewerbesteuervorauszahlungen vor. Die Entwicklung bei dieser Position stehe im Fokus der Kämmerei. „Die Anzahl der Anträge auf Stundung fälliger Gewerbesteuern hält sich in Grenzen“, so Grit Knappe. In Hinblick auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer solle die Steuerschätzung Mai abgewartet werden.

Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) sagt: „Wir beobachten die Situation sehr genau, sehen aber im Augenblick von derartig drastischen Maßnahmen ab. Die Frage nach dem wie weiter ist auch in den politischen Gremien zu diskutieren und zu entscheiden. Die Verwaltung wird die Situation weiter Woche für Woche und Monat für Monat beobachten und in enger Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern der Lage angepasste Entscheidungen treffen.“

Von Marco Paetzel, Robert Tiesler, Wiebke Wollek, Bert Wittke, Helge Treichel