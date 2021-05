Hohen Neuendorf

Das Interesse schien merklich abgekühlt – am Mittwochabend wurde im Rahmen der Erstellung des Interkommunalen Verkehrskonzeptes der Gemeinden Mühlenbecker Land, Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Glienicke in der Stadthalle Hohen Neuendorf zur zweiten Bürgerwerkstatt geladen. Nur rund ein Dutzend Interessenten waren anwesend – vorbereitet war man auf 50 Besucher, für die Stühle bereit standen. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt hatte bereits vorab einen Blick auf den aktuellen Stand der Planungen durch die Stadtentwicklungsbüros Urban Expert und Gertz, Gutsche, Rümenapp werfen können.

„Spannend und nicht ganz konfliktfrei“, gab Apelt kurz und knapp seine Einschätzung der Vorschläge wieder. „Ich bin sehr gespannt, wie wir alle Verkehrsteilnehmer unter einen Hut bekommen“, sagte er. Klar wurde im weiteren Verlauf des Abends, für welche der Gruppen – Auto- und Radfahrer, Fußgänger, Nutzer von Bussen und Bahnen – bessere Bedingungen geschaffen werden sollen und wo Abstriche gemacht werden. Kurz gesagt soll vor allem der Fahrzeugverkehr verringert werden. Und um die gesetzten Ziele bei der Einsparung des klimaschädlichen CO2-Gases zu erreichen, gehen diese noch nicht weit genug, betonte Planer Jens Rümenapp. Zu Fuß und per Rad, das hätten diverse Erhebungen an verschiendenen Standorten sowie die Bürgerbefragung gezeigt, würden in den beteiligten Kommungen vor allem kurze Strecken bis drei Kilometer bewältigt. Positiv: In diesen Distanzen spielt das Auto kaum eine Rolle. Vielfach werden beispielsweise einfache Besorgungen wie der Besuch beim Bäcker so bewältigt, oder der Weg zu den S-Bahnhöfen. Ab dieser Marke von drei Kilometern Strecke aber steigt die Nutzung der PKW schnell an und lässt alle anderen Mobilitätsarten schnell hinter sich. Der Durchgangsverkehr ist hierbei noch gar nicht eingerechnet, so dass klar ist: Der Großteil der Wege, die in den beplanten Bereiche zurückgelegt werden, wird motorisiert bewältigt.

Dazu kommt, wie die Befragung gezeigt hat, dass die Verfügbarkeit des ÖPNV bestenfalls als durchschnittlich bewertet wird. Für viele Einwohner auch Hohen Neuendorfs seien die Wege zu den Haltestellen lang und dementsprechend unattraktiv. Dazu komme, dass ein städtischer Charakter nur in den Kerngebieten zu finden sei. In den Ortsteilen und besonders im Mühlenbecker Land herrtsche eine ländliche Raumordnung vor. Und besonders hier spiegele sich das auch in der Zahl der pro Haushalt gemeldeten PKW wieder, die oft zwei und mehr betrage. Carsharing wird von 60 Prozent der Befragten abgelehnt, wie die Umfrage gezeigt hat, die Anschaffung eines Elektroautos können sich knapp 40 Prozent der Befragten nicht vorstellen. So äußerten denn auch einige der Besucher des Diskussionsabends Befürchtungen, dass jetzt zwar viel geplant werde, „am Ende jedoch nichts bei heraus kommt oder es auf ein Ehrenamt abgeschoben“ wird.

Jens Rümenapp wies darauf hin, dass in seinem Büro und den anderen der Branche zwar Erfahrungen mit Planungen dieser Art im städtischen Raum bestehen. „Aber in Räumen wie diesen sind auch wir erst beim Sammeln von Erfahrungen wie alle anderen“. Er betonte, dass die lokale Politik in Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen die Akzeptanz durch bisher abgelehnte Konzepte wie das Car-Sharing oder Elektroautos steigern könne, indem beispielsweise die besten Parkplätz für solche Fahrzeuge reserviert werden, im Idealfall noch ergänzt um Ladesäulen. Und auch die eigene Einstellung der Verwaltung könne überdacht werden – die dort vorhandenen Fahrzeuge werden im Regelfall an den Wochenenden nicht genutzt und könnten theoretisch vermietet werden.

Ob sich Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt dazu durchringen könnte, bleibt abzuwarten. Er hoffe jedenfalls auf „viele Umsetzungsvorschläge und Beschlüsse“ am Ende der Planung zum Interkommunalen Verkehrskonzept.

Von Björn Bethe