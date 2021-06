Glienicke

Hohn und Spott erntete ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt 2021, in dessen Fokus der Dorfteich in Glienicke steht. „4000 Euro für ein Vogelhäuschen am Dorfteich? Ist das Grundstück da so teuer? Oder wird damit ’ne Vogelvilla gebaut?“, wandte sich Melanie Heinz an die Leserschaft der Facebook-Gruppe Glienicke/Nordbahn. „Sogar die Vögel in unserer grünen, bewaldeten Gemeinde vor den Toren der Hauptstadt sind vom Preis her eine Großinvestition. Irre!“, schreibt Anne Patalas. Maggi Rodriguez liefert eine nicht ernst gemeinte Erklärung: „Ist mit Vogelsauna und Whirlpool“ – und zeigt sich sprachlos angesichts der möglichen Ausgabe: „Es gibt so viele wichtigere Baustellen überall.“

„Wir haben in diesem Jahr sehr vielfältige Vorschläge erhalten“, reagiert Arne Färber aus der Pressestelle der Gemeindeverwaltung auf die diesbezügliche MAZ-Anfrage. Ein Blick in die Liste offenbart: Es sind 95 Vorschläge. „Menschen, die sich in unserem Ort sichtbar wohl fühlen und etwas in unserem Ort bewirken wollen und sich Gedanken machen, nehmen die Chance des Bürgerhaushaltes sehr gerne wahr und engagieren sich, um ihre Ideen den anderen Glienickern vorzuschlagen“, so Färber. Er macht zugleich deutlich, dass die Entscheidung über ein zweites Vogelhaus noch gar nicht getroffen wurde, da erst am Sonntag, 20. Juni, darüber abgestimmt werden soll. Am „Tag der Entscheidung“ hätten alle Glienickerinnen und Glienicker die Chance, über die von ihnen favorisierten Projekte demokratisch abzustimmen. Ein Budget von insgesamt 75 000 Euro hat die Gemeindevertretung im aktuellen Gemeindeetat für den Bürgerhaushalt zur Verfügung gestellt.

Am 25. März dieses Jahres wurde das seit Jahren bestehende Entenhaus durch ein neues ersetzt. Quelle: Gemeinde Glienicke

Viele Menschen erfreuen sich an unserm Dorfteich und am Anblick der gefiederten Freunde“, antwortet Färber. Er sei ein beliebtes Fotomotiv von Spaziergängern und werde gerne zur Entspannung besucht. „Besonders unsere Senioren schätzen die Idylle.“ In diesem Jahr lägen für den Dorfteich Vorschläge für ein zweites Vogelhäuschen und weitere Parkbänke für die Besucher vor. Der Kostenvoranschlag in Höhe von 4000 Euro für das Vogelhäuschen enthalte die handwerkliche Arbeit für eine Einzelanfertigung durch einen Handwerker und die Kosten für den Aufbau, das Verankern, den Transport (Sommer/Winterwechsel) und die Wartung, erläutert Arne Färber. Die Verwaltung prüfe alle Vorschläge und sei angehalten, angemessene Preise für die Vorschläge inklusive der Folgekosten zu veranschlagen. Färber: „Das bedeutet, dass der Preis für ein Siegerprojekt auch unter dem veranschlagten Betrag liegen kann.“

Unter Punkt neun der auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlichten Liste ist der Originaltext zu besagtem Vorschlag zu finden: „Ich wohne seit zwei Jahren in Glienicke. In dieser Zeit ist der Dorfteich zu meinem allerliebsten Ort geworden. Ich gehe fast jeden Tag dort hin und gucke mir die Enten an. Wir hatten 2020 insgesamt 16 Baby-Enten und 14 kleine Teichrallen. Alle mögen Haferflocken sehr gern (die vertragen sie, im Gegensatz zu Brot). Die Teichrallen jedenfalls, leben in dem kleinen Häuschen im Dorfteich. Da es inzwischen drei Generationen Teichrallen auf einmal sind, wird es sehr eng in dem Häuschen und ich würde mir wünschen, dass es noch ein zweites Häuschen gibt auf der anderen Seite des Teichs.“

Das neu gestaltete Entenhaus bei seinem Einsetzen Ende März. Die liebevollen Details sind ein echter Hingucker. Quelle: Gemeinde Glienicke

Das erste und komplett erneuerte Entenhäuschen war erst am 25. März in den Teich eingesetzt worden, zweifellos ein echter Hingucker! Nicht nur das Gemeindewappen schmückt den „Neubau“, sondern auch ein Liegestuhl und ein Schwimmreifen gehören zum Interieur. Und wenn es dunkel wird, blinkt ein Leuchtturmsignal auf der Spitze des Daches. Das Entenhaus ist vom Bauhof der Gemeinde komplett neugestaltet worden. „Jeder unserer Mitarbeiter hat seine Ideen eingebracht und zum Gelingen dieses einzigartigen Häuschens beigetragen“, sagte Bauhofleiter Steffen Bork. Das neue Entenheim sei mit zertifizierter Spielplatzfarbe (entenfreundlich) gestrichen worden.

Von Helge Treichel