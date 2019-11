Ein verletzter Polizeibeamter in Glienicke/Nordbahn, die Entdeckung eines Transporters mit 200 Kilogramm Kupfer in Hennigsdorf sowie ein streitendes Ehepaar in Bergfelde, das sich an einem Messer verletzt – diese und weitere Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 28. Oktober 2019.