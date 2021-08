Jahresempfang mit Ehrung: Glienicke sagt Danke

Glienicke

Es gab nur etwa halb so viele Gäste (90) und der Jahresempfang wurde coronabedingt nach draußen und deshalb in die zweite Jahreshälfte verlegt – aber dem zentralen Anliegen und dem festlichen Rahmen tat das am Freitagabend im Garten des Bürgerhauses keinen Abbruch. Gemeindevorsteher Uwe Klein (SPD) und Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP) dankten stellvertretend vier Einwohnern für ihr ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement. „Was wir eben auch in der Corona-Krise erleben durften, war – trotz Abstands – eine Miteinander-Gesellschaft“, stellte Uwe Klein in seiner Ansprache fest. „Menschen helfen Menschen.“ Und das sei es auch, „was ich mir für unsere gemeinsame Zukunft wünsche“, so Klein.

Uwe Klein, Vorsitzender der Gemeindevertretung, bei seiner Ansprache. Quelle: Robert Roeske

Mit einem Sonderpreis wurde in diesem Sinne die erst zwölfjährige Zoe Stelzner geehrt. Als zu Beginn der Pandemie überall Mund-Nase-Masken fehlten, habe sie nicht zweimal überlegen müssen, sagte der Bürgermeister über die seinerzeit erst zehnjährige Grundschülerin. Innerhalb von acht Stunden habe sie 43 Masken für die örtliche Senioreneinrichtung genäht. Dabei seien mehrere Nadeln abgebrochen und es habe Garnsalat gegeben, aber Zoe „wollte unbedingt helfen“, lobte Hans G. Oberlack. Als alle Stoffreste aufgebraucht waren, habe ein Bettlaken der Oma herhalten müssen. Die habe auch den dreitägigen Nähkurs spendiert.

Zoe Stelzner wird von Uwe Klein (l.) und Bürgermeister Oberlack mit dem Sonderpreis geehrt. Quelle: Helge Treichel

Knapp 140 Masken habe sie insgesamt genäht, erzählt die Zwölfjährige, die seit einigen Wochen die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck besucht und beim Jahresempfang schon ein wenig aufgeregt war. In letzter Zeit habe sie eher Liegekissen für Hunde oder Taschen mit dem Weihnachtsgeschenk von 2019 genäht.

Sabine Nemitz-Pollmann mit ihrer Ehrenurkunde und der zugehörigen Plakette. Quelle: Helge Treichel

Als ganz besondere Freude und Ehre empfand es Uwe Klein, die Laudatio für Sabine Nemitz-Pollmann halten zu dürfen. Sie lebe erst seit 2019 im Ort, sei aber mit ihrem Edeka-Markt schon lange in Glienicke verwurzelt und engagiere sich seit vielen Jahren für die Gemeinschaft. „Zum einen als großzügige und regelmäßige Sponsorin für hiesige Sportvereine, insbesondere im Bereich der Jugend und Senioren“, sagte der Vorsitzende der Gemeindevertretung. Zum anderen helfe sie mit ihrem Pfandbon-Briefkasten neben dem Leergutautomaten in ihrem Geschäft. Ungerade Zahlen bei Spendenaktionen runde sie stets auf. Jungstes Beispiel sei die Flutkatastrophe, deren Bilder sie fassungslos gemacht hätten. Innerhalb von drei Tagen kamen 120 Pfand-Euro zusammen. Alle 60 Mitarbeitenden hätten ihrerseits auf eine Stunde Lohn oder die Auszahlung ihrer Überstunden verzichtet. „So sind um die 2000 Euro zusammengekommen“, fasst Klein zusammen. Zudem sei sie Mitglied bei Drums Alive in der Abteilung Gesundheitssport des SV Glienicke und Mitglied der Gemeindevertretung. Klein: „Sie sind eine Stütze und ein Vorbild für das soziale Miteinander in unserem Glienicke.“

Uwe Klein (l.) und Hans G. Oberlack (r.) ehrten Babs Waldow und Matthias Jankowiak für ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim Künstlerstammtisch. Quelle: Helge Treichel

Geehrt wurden außerdem die Sprecher des Künstlerstammtischs, Babs Waldow und Matthias Jankowiak. Im März 2010 ins Leben gerufen, sei nach den Worten von Bürgermeister Oberlack nun das Schwierigste, dieser tollen Gemeinschaft Kontinuität zu verleihen und die Arbeit fortzusetzen. Das sei den beiden gelungen, auch nach dem Wegzug von Babs Waldow nach Velten. Geist dieses Netzwerkes sei es, dass Profis den Amateuren helfen und die Erfahrenen den Newcomern.

Ein vielfältiges Büfett lud nach dem offiziellen Teil zum Schlemmen ein. Quelle: Helge Treichel

Am Ende seiner Ansprache, in der er auch aktuelle politische Fragen des Ortes und des ganzen Landes ansprach, gab Uwe Klein ein Motto für die Gemeinde aus: „Miteinander füreinander“.

Von Helge Treichel