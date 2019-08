Glienicke

Ihre „ Lieblingslieder“ präsentieren Steffi Müller und Gerd Schöpfer am Freitag, 9. August, bei einem Konzert des Kulturvereins im Glienicker Bürgerhaus ( Moskauer Straße 20). Beginn ist um 19 Uhr.

Gitarre und Stimme sind die Instrumente, die Gerd Schöpfer und Steffi Müller zu einem musikalischen Duo zusammenfügen. Lieblingslieder werden gemeinsam ausgesucht, untersucht und es wird versucht, ihnen ein neues individuelles Gewand zu geben – jazzig, soulig und bluesig. Mit ihrem musikliebenden Publikum gehen sie am 9. August auf eine kleine Reise: Von „Sunrise“ über „Night and Day“ bewegen sie sich, „Wade in the water“ hin zu „Crazy“ „Mr Magic“, atmen tief zu bezaubernden Instrumentalklängen durch und kommen schließlich am Ende eines „Lovely Day“ an, um seufzend zu gestehen „I’m in the mood for love“, „Layla“. Wer den beiden berlinbasierten Musikmachern zuhört, wird sich unversehens bewegt finden. Das ist durchaus Absicht.

Die beiden Musiker trafen vor ungefähr einer Dekade aufeinander, als sie in der Berliner Band „Miss Jackie’s Delight“ Funk- und Soul-Songs kreierten. Seitdem haben sie Kontakt gehalten. Sogar, als Steffi Müller für viereinhalb Jahre in Irland lebte. Momentan pendeln sie mit ihrem gemeinsamen Projekt zwischen Jazz, Soul und Blues und wollen vor allem eines – einfach schöne Musik machen.

Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. Reservierungen nimmt Marion Hantusch unter 033056/2 11 78 entgegen.

Der Kulturverein Glienicke organisiert seit 20 Jahren kulturelle Veranstaltungen für die Gemeinde Glienicke. Monatlich finden Konzerte, Lesungen, Ausstellungen oder Nationalitätenabende statt.

Von Helge Treichel