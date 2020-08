Jetzt sind es drei in Glienicke mit der Lizenz zum Trauen

Glienicke

Sie vervollständigt das Trio mit der Lizenz zum Trauen: Sina Groneberg darf ab dem 1. August Eheschließungen in der Gemeinde Glienicke vornehmen. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mein Anspruch ist es, eine für das Paar unvergessliche Trauung durchzuführen“, so Sina Groneberg. Bürgermeister Hans G. Oberlack überreichte der 42-Jährigen im Beisein von Jana Klätke, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung, und Grit Knappe, Fachbereichsleiterin für Innere Verwaltung und Finanzen, die Bestellungsurkunde und wünschte ihr viel Glück.

Aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung

Mit Sina Groneberg beginne nun ein neuer Abschnitt. Für Klätke und Oberlack sei ihre Bestellung zur Standesbeamtin eine Bereicherung. ,,Wir haben jetzt drei Mitarbeiter im Standesamt, so dass auch bei einem krankeitsbedingten Ausfall oder Urlaub eine Besetzung gewährleistet wird", sagte der Bürgermeister. Schließlich ginge es nicht nur um Trauungen, sondern beispielsweise auch um das Beurkunden von Sterbefällen, welches nicht aufgeschoben werden könne. Durch ihre bisherige Arbeit bringe Groneberg nach Ansicht von Oberlack zahlreiche Eigenschaften mit, von denen die Gemeinde Glienicke/ Nordbahn fortan profitiere.

Denn Sina Groneberg kam über Umwegen zur Verwaltung und schließlich zu ihrem Traumjob als Standesbeamtin. Ihre berufliche Karriere begann 1994 in der Privatwirtschaft, wo sie als leitende Angestellte bis 2017 tätig war. „Ich habe meinen Beruf dann bewusst aufgegeben, um Job und Familie unter einen Hut zu bekommen“, sagte die Mutter von zwei Kindern. Sie habe dann eine zweijährige Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten in Mühlenbeck begonnen und ein Praktikum im Standesamt der Gemeinde Rüdersdorf absolviert. Das Reinschnuppern hat sich gelohnt. „Ich habe gemerkt, dass die Arbeit im Standesamt zu mir passt und mir sehr viel Freude bereitet.“

Seit 2019 verstärkt Groneberg die Verwaltung in Glienicke / Nordbahn

Nach 23 Jahren im Einzelhandel sei ihr das Drücken der Schulbank hin und wieder schwergefallen. „Ich musste erst einmal das Lernen wieder lernen.“ Doch sie bestand alle Prüfungen mit Bravour und ist durch einen Zufall auf die Stellenausschreibung der Gemeinde Glienicke/ Nordbahn aufmerksam geworden. Die Kommune suchte eine Mitarbeiterin unter anderem für das Standesamt. „Ich musste nicht lange überlegen. Den Job wollte ich unbedingt“, erinnerte sie sich. Seit November 2019 verstärkt sie die Verwaltung und geht gut vorbereitet in die neue Aufgabe. Nach der guten Einarbeitung bei Kollegin Katrin Ridder und den Schulungen in der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf darf sie nun bald selber ran.

Aufgabengebiet umfasst schöne und traurige Angelegenheiten

Neben schönen Ereignissen wie Trauungen, Vaterschaftsanerkennung und Geburtenbeurkundungen gehören auch nicht so angenehme Fälle zu ihrem Aufgabengebiet. Sämtliche Friedhofsangelegenheiten, zu denen Sterbefälle gehören, gehen über ihren Schreibtisch. Hinzu kommen Themen aus dem Bereich Schule, Sport und Kultur. Eintönigkeit und Langeweile dürften da in keinem Fall aufkommen.

