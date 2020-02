Glienicke

Am 21. und 22. Februar fanden in den Abend- und Nachtstunden im gesamten Revierbereich Hennigsdorf, mit Hauptaugenmerk auf die Skateranlage in Glienicke/Nordbahn Jugendschutzkontrollmaßnahmen statt. Unterstützt wurden die Beamten durch Mitarbeiter vom zuständigen Ordnungsamt. Es konnten am Freitag etwa 50 Personen und Samstag etwa 30 Personen dort angetroffen und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrollen wurden einige Strafanzeigen unter anderem wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Zudem wurden Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt und einige Minderjährige an ihre Eltern übergeben. Des Weiteren wurde zahlreichen dort Anwesenden Platzverweise erteilt.

Von MAZonline