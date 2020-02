Glienicke

Am Samstagvormittag versuchte ein 18-Jähriger in der Edeka-Filiale in Glienicke Kaffee im Gesamtwert von fast 300 Euro zu entwenden. Bei dem Versuch, den Markt mit seiner Beute zu verlassen, wurde er jedoch durch einen Mitarbeiter festgehalten und anschließend an die Polizei übergeben.

Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Anzeigenaufnahme wurde der Mann vor Ort entlassen.

Von MAZonline