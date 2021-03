Glienicke

Aus der Kita Zwergenland in Glienicke/Nordbahn sind am 10. März mehrere positive Corona-Fälle unter den Kindern und Erziehern gemeldet worden. Aufgrund der positiven Testergebnisse hat die Kita-Leitung sowohl die betroffenen Betreuungspersonen als auch die Gruppenkinder in häusliche Quarantäne geschickt. Weitere Testergebnisse stehen aus und könnten weitere Quarantänemaßnahmen nach sich ziehen. Das teilt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage mit.

Von MAZonline