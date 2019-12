Hohen Neuendorf

Ein vor einem Wohnhaus in der Eichenallee abgestellter weißer Kleintransporter Peugeot Boxer wurde offenbar entwendet. Der Besitzer hatte den Wagen am Dienstag gegen 15.45 Uhr abgestellt und am Mittwoch gegen 12.40 Uhr den Diebstahl bemerkt. Nach dem Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-IF 3 wird gefahndet. Der Sachschaden wir derzeit auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline