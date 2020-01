Teile ausgebaut: Diebe haben es auf Kleintransporter abgesehen

Glienicke / Schildow

Auf gleich drei Kleintransporter der Marke Renault Master hatten es bisher unbekannte Täter am vergangenen Wochenende abgesehen. In Glienicke schlugen die Täter bei einem Autohandel an der Leipziger Straße zu. Dort wurden bei zwei Kleintransportern die Rußpartikelfilter ausgebaut und entwendet. Mitarbeiter bemerkten den Schaden am Montagmittag und informierten die Polizei. Der Sachschaden wird nach ersten Angaben mit etwa 10.000 Euro beziffert.

Außerdem machten sich bisher unbekannte Täter an einem Renault Master in der Haydnstraße in Schildow zu schaffen. Dort bauten sie aus dem Firmenfahrzeug den Katalysator aus. Der Schaden wurde am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkt. In diesem Fall wird der Schaden mit etwa 2000 Euro angegeben.

Von MAZonline