Kommt die Mauer zurück? Grenzverkehr im Waldseeviertel stresst die Anwohner

Glienicke/Berlin

Drei Mal wurde Roswitha Meier in ihrem Wohngebiet bereits angefahren und noch viel öfter angepöbelt, wenn die 78-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs war. „Es ist einfach nur furchtbar“, sagt sie mit Blick auf die Verkehrssituation und wiederholt das „furchtbar“ dreimal.

Dem seit 20 Jahren währenden Anwohnerprotest gegen den Durchgangsverkehr im Glienicker Waldseeviertel wollen die Berliner Kommunalpolitiker nun Rechnung tragen. Im Verkehrsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf am Donnerstag stehen mehrere Anträge auf der Tagesordnung. Es geht um das temporäre Einrichten von Spielstraßen oder gar ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge mit Hilfe von „Modalfiltern“. Die Filterwirkung soll mit Blumenkübeln erreicht werden, die nur noch Radfahrer und Fußgänger passieren lassen.

Politiker beraten mehrere Vorschläge Über eine mögliche Durchfahrtssperre im Waldseeviertel und deren Auswirkungen beraten die Mitglieder des Verkehrsausschusses der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Reinickendorf am Donnerstag, 13. Febrar. Die Sitzung beginnt um 16.30 Uhr im Altbau des Rathauses Reinickendorf (Raum 339). Der Vorschlag von Linken, Bündnisgrünen und FDP sieht vor, „in der Schildower Straße und in der Elsestraße, jeweils am Ortsausgang, temporäre Modalfilter zu installieren, die die Durchfahrt für motorisierte Verkehrsteilnehmer wirksam verhindern“.

Eine „neue Mauer“ zwischen Ost und West? Susanne Tiefenthal von der Bürgerinitiative (BI) für mehr Verkehrsberuhigung lässt dieses „Totschlagargument“ nicht gelten. „Wir fordern eine Verkehrsberuhigung im Wohngebiet“, betont die 57-jährige Glienickerin. „Einen Ost-West-Konflikt heraufzubeschwören ist einfach nur abwegig.“ Für Nutzer von Fahrrädern und sogar E-Scootern soll die Verbindung zwischen Berlin und Brandenburg schließlich durchlässig bleiben.

Bereits im Jahr 2011 hatte Susanne Tiefenthal den Antrag auf ein Durchfahrtsverbot für die (Alte) Schildower Straße gestellt – bekräftigt mit gut 100 Unterschriften weiterer Betroffener. Bis heute erfolglos. Bürgermeister Hans G. Oberlack ( FDP) hatte bereits damals auf die „hohe Bedeutung und wichtige Funktion“ der Haupterschließungsstraße verwiesen. Eine „Beschränkung, wonach die Straßen nur noch für Anlieger frei benutzbar wären, erscheint nach Abwägung aller Interessen nicht angemessen zu sein“, schrieb der Bürgermeister. Ein Antrag auf Nutzungsbeschränkung beim Landkreis „hätte demzufolge voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg“.

Momentaufnahme der Verkehrssituation im Waldseeviertel zur nachmittäglichen Stoßzeit kurz nach 16 Uhr. Quelle: privat

Einen neuerlichen Vorstoß hat nun die Glienicker Fraktion SPD/Piraten mit einem Beschlussvorschlag für die nächste Sitzung der Gemeindevertretung am 25. Februar gemacht. Danach soll an den Kreuzungen Karl-Liebknecht-Straße/ Karlstraße, Karl-Liebknecht-Straße/Schillerstraße sowie Hauptstraße /Lessingstraße aus Richtung Schildow kommend das Linksabbiegen untersagt werden. Seit Jahren nehme der Verkehr zu, heißt es in der Begründung. „Aus unserer Sicht ist eine generelle Sperrung allerdings der falsche Weg“, so Vizefraktionsvorsitzende Susanne Kübler. „Trotzdem muss endlich etwas passieren“, sagt Fraktionsmitglied Uwe Klein ( SPD): „ Glienicke hat seit Jahren nichts gemacht“, kritisiert er.

Karl Michael Ortmann von der BI wünscht sich eine einjährige testweise Sperrung der Schildower Straße und Elsestraße für Kraftfahrzeuge. Der Mathematikprofessor will errechnet haben, dass das prophezeite Verkehrschaos auf der Hauptstraße und B 96 in Glienicke vermieden wird, wenn die Ampelumlaufzeiten verlängert werden und die Ampelschaltungen aufeinander abgestimmt werden. „Der Testlauf muss lange genug dauern, damit sich alles einspielen kann und die Leute ihr Auto stehen lassen“, sagt er.

Günter Gueffroy (77) aus Berlin-Reinickendorf: „Für mich wären Fußgängerüberwege wichtig, die abends beleuchtet sind.“ Sonst sei es in dem Wohngebiet zu den Stoßzeiten zu gefährlich beziehungsweise nahezu unmöglich, die Straße zu überqueren. Quelle: Helge Treichel

Anwohner Günter Gueffroy (77) wünscht sich Fußgängerüberwege, damit Anwohner und Schulkinder zu den Stoßzeiten am Morgen und nach Feierabend überhaupt noch über die Straße kommen. Nach den Worten von Dieter Urban (86) ist es schon „bedeutend ruhiger“ geworden, seit die Schildower Straße einen Asphaltbelag bekommen hat. Roswitha Meier kann sich ihrerseits derzeit „nicht vorstellen, dass ein Durchfahrtsverbot funktioniert“.

Von Helge Treichel