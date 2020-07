Glienicke

Die fünf Stolpersteine an der Ecke Niederstraße/ Tschaikowskistraße glänzen wieder und können nicht mehr so leicht mit Erde bedeckt werden wie in der Vergangenheit. Sie sind der Familie Liebermann gewidmet, die 1942 ins Ghetto nach Warschau deportiert und in Treblinka ermordet worden war. Um die Steine herum ist zwischen Ende Mai und Ende Juni ein neuer Gehweg gebaut und somit eine Lücke in der Infrastruktur geschlossen worden.

Die Stolpersteine erinnern an die Deportation der Familie Liebermann aus Glienicke. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Insgesamt rund 180 Quadratmeter Betonsteinpflaster sind dafür zwischen Taschaikowskistraße und Luisenstraße verlegt worden, einseitig und auf der südlichen Seite der Niederstraße, fasst das Projekt Bauamtsleiter Peter Staamann zusammen. Als Ausgleich für die versiegelte Fläche würden in der Tschaikowskistraße im Herbst dieses Jahres drei Winterlinden gepflanzt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme bezifferte Staamann mit rund 45 000 Euro. Inbegriffen seien die Grundstückszufahrten. Deren Kosten müssen die Grundstückseigentümer im Gegensatz zu denen des Weges selbst tragen. Dabei inbegriffen sei das verstärkte Fundament unter dem Gehweg, sowie der gepflasterte Streifen, der den Gehweg mit der Fahrbahn beziehungsweise der Grundstücksgrenze verbindet. Je nach Grundstücksgröße entspreche das Beträgen von durchschnittlich 2000 Euro, so Staamann.

Weitere MAZ+ Artikel

Rainer Frommeyer (r.) vom Planungsbüro im Gespräch mit Stefan Hörster (l.) von der Baufirma. Quelle: Enrico Kugler

Der Bauamtsleiter lobte bei der Bauabnahme und offiziellen Freigabe des Weges die ausführenden Firmen, die PFK Bauingenieure in Hoppegarten sowie die A.G. Gutsche Tiefbau GmbH mit Sitz in Wittenberge. Stefan Hörster zeigte sich als Vertreter der Baufirma seinerseits erfreut über die problemlose Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Das sei längst nicht überall der Fall. Seine Mannschaft sei mit durchschnittlich sechs Leuten sowie der nötigen Technik vor Ort gewesen.

Auch der Zufluss zum Sickerbecken für das Niederschlagswasser sei erneuert worden, resümierte Peter Staamann. Das Becken selbst werde noch etwas vergrößert.

Das Regenauffangbecken an der Niederstraße soll vergrößert werden, damit es auch bei Starkregen nicht überläuft. Quelle: Enrico Kugler

Von Helge Treichel