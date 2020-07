Glienicke

„Das war schon zur Schulzeit mein absoluter Mädchentraum“, sagt Beatrice Baron mit Blick auf ihre kleine Boutique an der Glienicker Hauptstraße 68. Seit 17 Jahren firmiert die 51-Jährige bereits unter dieser Adresse – und das soll trotz Corona auch so bleiben.

Es hat allerdings einige Jahre gedauert, bis dieser Traum in Erfüllung ging. Beatrice Baron erlernte zunächst den Beruf der Fachverkäuferin in einem Exquisit-Geschäft in Berlin-Mitte. Ihr Fachgebiet schon damals: Damenoberbekleidung, aber auch Schuhe, Kosmetik und Lederwaren. Für das benachbarte Modeinstitut schritt sie zudem als Mannequin über den Laufsteg. Nach dem Fall der Mauer arbeitete sie am Ku’damm als Verkäuferin. Insgesamt zwölf Jahre war sie bei der Firma Colloseum, die letzten fünf Jahre sogar als Gebietsleiterin unter anderem für Sachsen und Thüringen. „Das war eine tolle Zeit mit tollen Erfahrungen“, sagt Beatrice Baron. Dann kam der Bruch, sogar in mehrfacher Hinsicht. Sie wurde schwanger und fand dafür beruflich keine Unterstützung. So groß die Enttäuschung darüber war, so groß war im Oktober 1999 die Freude über die Geburt ihrer Tochter Emma. Nach gut drei Jahren zu Hause startete sie ihr Geschäft in ihrem Heimatort Glienicke, dieses Baby hieß wie ihre Tochter – „emmaB“. Eröffnung war im Mai 2003.

Anzeige

Einige der „Basics“ im Geschäft von Beatrice Baron. Quelle: Helge Treichel

Weitere MAZ+ Artikel

Während des Lockdowns musste auch die Boutique fünf Wochen lang schließen. „Aber wenn man organisatorisch und wirtschaftlich gut aufgestellt ist, übersteht man so eine Zeit auch gut“, sagt sie. Den Großteil ihrer Ware kaufe sie bei monatlichen Zwei-Tages-Reisen direkt beim Großhändler in Italien. „Dadurch kann ich die Preise so kalkulieren, dass sie alltagstauglich sind.“ Bezahlt werde auch direkt vor Ort, sodass keine Schuldenfalle entsteht. Und Anbieter wie Tom Taylor hätten sofort mit einem Lieferstopp reagiert. Da die letzte Reise eine Woche vor Grenzschließung nach Italien ging, habe sie nun genügend Ware vorrätig. Lediglich bei den Basics wie T-Shirts, Tops und Blusen habe sie etwas mehr als sonst üblich geordert. Auch das zahle sich nun aus, so die Inhaberin.

Nach der Wiedereröffnung seien Stammkundinnen mit Blumen erschienen. „Das war wie eine Neueröffnung und ein total positives Echo“, sagt sie. Die Zwangspause habe sie als Geschenk empfunden – für sich und ihre Familie samt Hase und Katze. Menschen, die über Mundschutz und Abstandsgebot meckern, kann sie nicht verstehen. „ Deutschland hat es gut gemacht“, sagt Beatrice Baron.

Die kleine, aber sehr gemütliche Boutique von Beatrice Baron an der Hauptstraße 68 in Glienicke. Eine kleine Sitzecke bietet Gelegenheit zum entspannten Kundengespräch. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel