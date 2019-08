Oberhavel

Die MAZ stellt den Landtagskandidaten des Wahlkreises 8 bis zum Ende der Woche täglich eine Frage per WhatsApp. Am Donnerstag ging es um Erwerbsmöglichkeiten in der Region: Was muss getan werden, um neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen?

Inka Gossmann-Reetz ( SPD )

„Mit Fördermitteln des Landes sind hier viele Arbeitsplätze entstanden. Mit grundfunktionalen Zentren kommt mehr Geld in die S-Bahn-Gemeinden mehr Geld für Unternehmensansiedlung. Ich will Erfolgsgeschichten wie Körber& Körber vervielfachen. Ich kämpfe gegen die CDU-Abbruchpolitik für gute Arbeitsplätze in der Pflege.“

Roger Pautz ( CDU )

„Um attraktive Arbeitsplätze zu schaffen und zu besetzen, braucht unsere Wirtschaft verlässliche Partner in Politik, moderne Infrastruktur mit schnellem Internet 5G, gute Bildung, qualifizierte Bewerber. Der Mittelstand ist Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft. Ihn gilt es zu stärken statt zu melken.“

Vadim Reimer ( Die Linke )

„Die beste Garantie für Jobs ist eine stärkere Kaufkraft durch höhere Löhne, Renten und Einkommen. Wir wollen den Vergabemindestlohn auf 13 Euro anheben, die Löhne in der Pflege durch Allgemeinverbindlichkeit erhöhen und die Renten im Osten stärken. Für Langzeiterwerbslose wollen wir öffentlich geförderte Jobs schaffen. Zusammen mit ausreichend Kita- und Schulplätzen, gutem ÖPNV, schnellem Internet und öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur stellt dies den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen sicher.“

Dr. Daniela Oeynhausen ( AfD )

„OHV profitiert noch von gut bezahlten Berlinpendlern. Das rot-rote Wirtschaftskonzept ist fehlgeschlagen: Bombardier baut ab. Unsere Wirtschaft ist zu kleinteilig angelegt. Wir müssen Fachkräfte durch Stärkung der MINT Fächer und dualen Ausbildung gewinnen, um für Mittelständler/ Großunternehmen attraktiv zu sein.“

Julia Schmidt ( Bündnis 90/Die Grünen )

„Wir Bündnisgrüne wollen regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Dadurch entstehen Arbeitsplätze in der Region und gerade kleine Betriebe werden gestärkt und gefördert. Auch aus ökologischen Gesichtspunkten ist es sinnvoll, wenn zum Beispiel Obst regional verkauft wird und lange Transportwege so entfallen.“

Werner Lindenberg ( BVB /Freie Wähler)

„Die Frage muss anders lauten: Wo bekommen wir fehlende Fachkräfte her, unter anderem Handwerker, Lehrer, Erzieher, Personal im Pflegebereich, Ärzte in strukturschwachen Regionen?“

Jörg Rathmer ( FDP )

„ Brandenburg hat, was Berlin nicht hat: Flächen. Dieser Wettbewerbsvorteil sollte angesichts der angespannten Gewerbeflächensituation in der Hauptstadt intensiv genutzt werden, um neue Unternehmen anzusiedeln und damit die gute Beschäftigungssituation im Landkreis zu festigen.“

Thomas Bennühr ( Piratenpartei )

„Die Arbeitslosenquote in OHV sinkt seit Jahren. Aktuell stehen rund 5600 Arbeitslosen rund 1500 offene Stellen gegenüber. Breitbandausbau, staatliche Investitionen und Fördergelder für Klein - und Mittelständige Unternehmen sowie Unternehmensgründer sind nötig, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen.“

Jessica Schulz (Die Partei)

„Der Tunnel Ortskern Mühlenbeck/ Schildow muss endlich gebaut werden und statt Glyphosat sollte die Bundeswehr zum Unkrauthacken abkommandiert werden. Das schafft Arbeitsplätze in Schmieden und Schlossereien, die die Dinger herstellen und täglich schleifen müssen.“

Von MAZonline