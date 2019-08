Oberhavel

Die MAZ stellt den Landtagskandidaten des Wahlkreises 8 bis zum Ende der Woche täglich eine Frage per WhatsApp. Am Freitag ging es um die jeweiligen Lieblingsplätze zum Erholen in Oberhavel: Wo befindet sich Ihr Lieblingsort zum Entspannen in Oberhavel?

Inka Gossmann-Reetz ( SPD )

„Am liebsten sind mir ausgedehnte Spaziergänge mit meinen Hunden durch Wald und Wiesen - zum Beispiel an der Bieselheide nördlich von Stolpe. Das kommt grad nur sehr zu kurz. Ansonsten sind gemütliche Abende mit Freunden für mich wichtig und Entspannung pur.“

Roger Pautz ( CDU )

„Mein Lieblingsort zum Entspannen und Nachdenken ist das Briesetal. Die Schönheit und Vielfalt der Natur genieße ich zu Fuß und per Fahrrad entlang der Briese durch abwechslungsreiche Nadel- oder Mischwälder und Orchideenwiesen. Mit Patenkindern besuche ich gern unsere Waldschule und den Kletterwald.“

Vadim Reimer ( Die Linke )

Antwort steht aus.

Dr. Daniela Oeynhausen ( AfD )

„Am Boddensee in Birkenwerder. Wenn ich mein Arbeitspensum soweit erledigt habe, gehe ich am liebsten mit meinen Kindern um den Boddensee spazieren. Zu jeder Jahreszeit und bevorzugt am späteren Nachmittag. Dann ist es dort besonders idyllisch.“

Julia Schmidt ( Bündnis 90/Die Grünen )

„Am besten entspannen kann ich in der Natur: beim Waldspaziergang oder im Sommer am Briesesee in Birkenwerder.“

Werner Lindenberg ( BVB /Freie Wähler)

„Einen Lieblingsort zum Entspannen in Oberhavel habe ich nicht, aber zum Lesen eines guten Buches habe ich immer Zeit.“

Jörg Rathmer ( FDP )

„Die Bieselheide. Ein wunderbares Naherholungsgebiet direkt vor meiner Haustür. Ideal zum Spazieren gehen, Joggen, Fahrrad fahren oder eine Runde mit dem Hund. Ich bin dort mehrmals in der Woche.“

Thomas Bennühr ( Piratenpartei )

„ Oberhavel hat viele schöne Plätze zum Entspannen. Trotzdem ist mein Lieblingsplatz bei uns Zuhause. Auf der Terrasse mit Blick ins Grüne.“

Jessica Schulz (Die Partei)

„Grenzstreifen Bieselheide – da gehe ich immer mit meinem Hund spazieren.“

Von MAZonline