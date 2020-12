MAZ-Rückblick: Das war 2020 in Glienicke

Glienicke

Die Nachbarn aus dem Berliner Stadtbezirk Reinickendorf wollen wichtige Verbindungen nach Glienicke für den Autoverkehr kappen (zumindest testweise), die Glienicker taufen ihren Rathauspark mit einem Namen, den viele als Zungenbrecher empfinden. Das war das Jahr 2020 in Glienicke/ Nordbahn:

Januar: Für die Grenzregion zwischen Berlin und Oberhavel soll ein nachhaltiges Verkehrskonzept erstellt werden. Motor dafür ist der Arbeitskreis Niederbarnimer Fließlandschaft, dem die Gemeinden Glienicke, Mühlenbecker Land und Birkenwerder, die Stadt Hohen Neuendorf sowie die Berliner Bezirke Pankow und Reinickendorf angehören.

Februar: Wo zuvor ein Sportcasino in der Sporthalle an der Hauptstraße 64a in Glienicke war, hat jetzt „Sylvi’s Treffpunkt“ aufgemacht. Betreiberin ist Sylvia Franz (54) aus Glienicke.

März: André Neiling vom Werkmarkt bringt nun Waren auch ins Haus. Damit will er die Kunden bei der Stange halten. Wird dann noch die Schildower Straße für den Autoverkehr dicht gemacht, sieht er die Existenz seines Bau- und Gartenmarktes bedroht.

André Neiling vom Werkmarkt in Glienicke. Quelle: Enrico Kugler

April: Die Gemeinde Glienicke veröffentlicht elf Erzählungen über das Leben an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und Menschen, die trotz der tödlichen Sicherungsmaßnahmen die Flucht wagten. Autor ist Arne Färber.

Mai: Die Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Reinickendorf beschließt: Blumenkübel sollen an der Landesgrenze zwischen Glienicke und Hermsdorf testweise und temporär die Elsetraße und Schildower Straße für den motorisierten Verkehr sperren.

Juni:Unter Jubel beschließt die Gemeindevertretung, die Planung für den Anbau der Grundschule in Glienicke einzuleiten. Seit drei Jahren wird um die Erweiterung gestritten.

Die fünf Stolpersteine wurden im Zuge der Fertigstellung des Gehweges in der Niederstraße in Glienicke neu verlegt. Quelle: Enrico Kugler

Juli: Die fünf Stolpersteine an der Ecke Niederstraße/Tschaikowskistraße glänzen wieder und können nicht mehr so leicht mit Erde bedeckt werden. Sie sind der Familie Liebermann gewidmet, die 1942 ins Ghetto nach Warschau deportiert und in Treblinka wurde. Um die Steine herum ist ein neuer Gehweg gebaut, der eine Lücke in der Infrastruktur schließt.

August: Sina Groneberg vervollständigt das Standesamts-Trio in Glienicke. Zu ihrem Aufgabengebiet gehören allerdings auch weniger angenehme Fälle.

September: Car-Sharing und Parkhäuser für Räder: Die Planer sammeln Vorschläge für das interkommunale Verkehrskonzept. Rund 20 Einwohner folgen dem Ruf und bringen sich in die Diskussion über Verkehr und Mobilität im Ort ein.

Gemeindevorsteher Uwe Klein (l.) und Bürgermeister Hans G. Oberlack (r.) ehren im September den Archäologen Torsten Dressler aus Glienicke während eines Sommerempfangs in Glienicke. Dressler ist für seine Arbeit als Archäologe und Erforscher der Berliner Mauer in seinem Heimatort ausgezeichnet worden. Er habe sich um die Aufarbeitung und Dokumentation der deutsch-deutschen Geschichte in Glienicke/Nordbahn verdient gemacht. Geehrt wurden außerdem Gründungsmitglieder des Konziliaren Gesprächskreises, einer Oppositionsgruppe, die sich in der Zeit des Umbruchs 1989 in Glienicke unter dem Dach der Kirche gebildet hatte. Quelle: Enrico Kugler

Oktober:Der Kiezbus, der seit dem 1. April 2019 zwischen Schildow Kirche über Glienicke zum S-Bahnhof Frohnau fährt, wird verstärkt. Die Anzahl der Fahrten wird Montag bis Freitag von 222 auf 280 erhöht, Abendfahrten ab 18.30 Uhr entfallen. Der Probetrieb endet zum 31. März 2021.

November: In einer Sondersitzung gibt die Gemeindevertretung rund 210 000 Euro für die Anschaffung von 65 Luftreinigungsfiltern frei. Die Vergabe wird im Dezember noch nicht beschlossen. Zunächst werden Testgeräte angeschafft, um offene Fragen zu klären.

Dezember: Der kleine Park zwischen dem Alten und dem Neuen Rathaus wird offiziell getauft in „Parc de Plobannalec-Lesconil“. Damit ehrt die Kommune ihre Partnergemeinde in Frankreich.

Von Helge Treichel