Während der zurückliegenden „Solidaritätswochen“ am Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium ist eine gewaltige Summe gesammelt worden: 31 850 Euro. Das Geld wurde am Donnerstag feierlich an eine Vertreterin vom Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ übergeben. Außerdem wird eine ukrainische Klasse eingerichtet.