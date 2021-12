Glienicke

In der Nacht zu Montag (6. Dezember) haben Unbekannte ein Grundstück in der Alten Schildow Straße in Glienicke betreten. Dort stahlen sie ein Motorrad der Marke Suzuki, welches mit einem Lenkradschloss gesichert war.

„Die Polizei fahndet nach dem blau-schwarzen Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-OM 81“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7600 Euro geschätzt.

Von MAZonline