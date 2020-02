Glienicke/Nordbahn

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Glienicker Hattwich-Straße beachtete am Montag (17. Februar) gegen 21 Uhr ein 51-jähriger VW-Fahrer offenbar einen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer nicht. Der VW des Mannes kollidierte mit der Suzuki des 19-Jährigen. Der junge Mann stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 3000 Euro beziffert.

Von MAZonline