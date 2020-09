Mühlenbecker Land: Beschwerdeflut über missglückte Bürgerbefragung

Mühlenbeck

Eine Flut von Beschwerden erreichte die Gemeindeverwaltung Mühlenbecker Land in den vergangenen Tagen. Die Einwohner zeigten sich erbost über eine Postwurfsendung der Gemeindeverwaltung. Alle Einwohner werden darin gebeten, an einer umfangreichen Befragung teilzunehmen. Der beiliegende 16-seitige Fragebogen soll mit Blick auf einen bestimmten Stichtag ausgefüllt werden – den 25. August 2020. Der Haken: Dieser Stichtag war bereits verstrichen, als die Adressaten das Schreiben erhielten. Schlimmer noch: Bei den allermeisten war sogar der Termin für eine Bürgerwerkstatt verpasst, für die zum 2. September eingeladen wurde. Die Leute fühlten sich verschaukelt.

Hintergrund ist das Interkommunale Verkehrskonzept

Dabei ist der Hintergrund für die Befragung und die Bürgerwerkstatt ein interessanter und wichtiger Anlass: Die Gemeinde Mühlenbecker Land erarbeitet gemeinsam mit den Nachbarkommunen Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Glienicke/Nordbahn ein Interkommunales Verkehrskonzept (IKVK). „Hierfür möchten wir einen fundierten Eindruck gewinnen, wie sich die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde fortbewegen“, heißt es in dem Anschreiben. Es wird darum gebeten den ausgefüllten Fragebogen in den beiliegenden Rückumschlag zu stecken, wobei der Empfänger das Porto zahlt. Alternativ bestehe die Möglichkeit, den Fragebogen auch online auszufüllen und dafür einen mitgesendeten Zugangscode zu nutzen, heißt es in dem von Bürgermeister Filippo Smaldino unterzeichneten Schreiben.

Anzeige

Fehlende Radwege und verdichteter ÖPNV-Takt angesprochen

Zusätzlich war im Gmeindemagazin „Mühlenspiegel“ auf die Befragung und die Bürgerwerkstatt hingewiesen worden. So kam es, dass sich immerhin 20 Aktive zum besagten Termin im Bürgersaal einfanden, um im Bereich Verkehr und Mobilität auf Probleme hinzuweisen, Verbesserungen vorzuschlagen und Handlungserfordernisse aufzuzeigen. Nach einer Vorstellung des Projekte durch Vertreter der von der Gemeinde beauftragten Ingenieurbüros stellten die Teilnehmer Fragen, berichtet Enrico Neumann, Fachdienstleiter für Bauordnung und Planung im Mühlenbecker Rathaus.Vor allem sei auf fehlende Radwegeverbindungen hingewiesen worden und es sei eine Taktverdichtung im öffentlichen Personennahverkehr gefordert worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Post hat Wurfsendung nicht pünktlich zugestellt

Auch Enrico Neumann drückte seine Unzufriedenheit und sein Bedauern darüber aus, dass ein Großteil der Einwohner von dieser Veranstaltung ausgesperrt war, weil die Postwurfsendung verspätet zugestellt wurde. Die Verantwortung dafür liege beim Dienstleister, der Post. Aus logistischen und organisatorischen Gründen habe die Post die Sendung nicht termingerecht zustellen können. Das Planungsbüro jedenfalls hätte klare Verträge zum zeitlichen Ablauf der Aktion abgeschlossen. „Auf die Zustellung durch die Post haben wir als Gemeindeverwaltung keinen Einfluss“, entschuldigt sich Neumann.

Rücksendefrist bis 5. Oktober, Bürgerwerkstatt am 4. November

Die Verwaltungsvertreter bitten nun erneut darum, den Fragebogen auszufüllen. Für die Aufzeichnung des Mobilitätsverhaltens könne nun jedoch ein beliebiger Werktag gewählt werden (nicht der 25. August). Die Rücksendefrist wurde bis zum 5. Oktober verlängert. Auch für die Bürgerwerkstatt gebe es einen neuen Termin: Diese soll nun am 4. November ab 18 Uhr im Bürgersaal stattfinden.

Von Helge Treichel