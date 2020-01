Musikalisches Gedenken unterm Kirchendach

Schildow

So voll sieht Pfarrer Bernhard Hasse die Kirche in Schildow auch nicht alle Tage: Am Montagabend drängelten sich dort mehr als 200 Leute. Immer wieder musste in den einzelnen Reihen zusammengerückt werden, damit der eine oder andere Gast noch einen Platz finden konnte. Auf Einladung des Vereins Nordbahngemeinden mit Courage traten im Gotteshaus aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz die Lyrikerin und Liedermacherin Bettina Wegner, Sänger, Liedermacher und Schauspieler Karsten Troyke und Gitarrist Jens Peter Kruse, auf.

mehr als 200 Leute strömten am Montagabend in die Kirche nach Schildow. Quelle: Bert Wittke

„Wir freuen uns, dass wir die Künstler dazu bringen konnten, heute hier bei uns aufzutreten“, sagte Torsten Lindner. Mit der Gedenkveranstaltung, so der Vorsitzende des Vereins Nordbahngemeinden mit Courage, wolle man Zeichen setzen – gegen die Ausgrenzung von Menschen, für Toleranz und ein verständnisvolles Miteinander. Was dies betrifft, hätten sowohl die christliche als auch die weltliche Gemeinde gleiche Ziele und Absichten. Torsten Lindner freute sich, dass mit Filippo Smaldino, Hans-Günther Oberlack und Stephan Zimniok die Bürgermeister der Gemeinden Mühlenbecker Land, Glienicke und Birkenwerder persönlich anwesend waren und stellte fest, dass er sowohl viele bekannte Leute aber auch fremde Gesichter gesehen habe. Aber alle einte der Gedanke, sich an die vielen Menschen jüdischen Glaubens erinnern zu wollen, die ihr Leben nicht leben durften. Insofern sei dieses Konzerterlebnis auch ein Abend der Traurigkeit. Und Torsten Lindner ließ auch nicht unerwähnt, dass es gelte, alles dafür zu tun, dass die Menschheit nicht wieder in Barbarei versinkt. Denn damals wie heute gebe es Menschen, die anderen das Recht auf ein freies und selbstbestimmtes Leben mit allen Mitteln verwehren wollen.

Das Publikum zeigte sich von dem Konzert sehr angetan und spendete viel Applaus für den Auftritt der Ausnahmekünstler. Quelle: Bert Wittke

Bettina Wegner ist bekannt dafür, dass sie sich unablässig für Gerechtigkeit und Menschlichkeit, gegen Faschismus und Ausländerhass einsetzt. Von diesem Inhalt waren viele der Lieder getragen, die am Montagabend im Schildower Gotteshaus erklangen. Einige waren dem Publikum mit Sicherheit weitgehend unbekannt, andere, wie zum Beispiel „Sind so kleine Hände“ kannten so gut wie alle Konzertbesucher. Eigentlich habe sie dieses Stück nicht mehr singen wollen, weil sie von vielen Leuten oft auf diesen Titel reduziert werde, sagte Bettina Wegner. Aber da es Menschen gebe, die den Text dieses Liedes völlig unakzeptabel verunglimpft hätten, wolle sie mit der Interpretation ein Zeichen setzen, dass sie dies nicht hinzunehmen gedenke. Dafür, und für all die Lieder dieses Abends, gab es warmen und herzlichen Beifall von den Gästen.

Angemessenes Gedenken?

Nicht alle empfanden jedoch einen solchen Liederabend als angemessenes Gedenken. Glienickes Gemeindevertreter Uwe Klein sagte hinterher: „Ist ein politischer Liederabend, in dem die schier unglaubliche Menschenverachtung der Nationalsozialisten zur Nebensache verkommt, das, was wir unter Gedenkkultur verstehen? Ich bin Bettina Wegner und Karsten Troyke dankbar, dass wenigsten von ihnen das eine oder andere Wort in diese Richtung fiel. Denn auch zwischen den Liedern gab es leider keinerlei Wortbeiträge, Gedichte oder Beiträge, die inhaltlich auf das Gedenken selbst eingingen.“

Von Bert Wittke