Glienicke

Unbekannte haben in Glienicke ein Leichtkraftrad der Marke Honda gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Eichenallee und war laut Polizei gesichert. Der Eigentümer meldete sich um 1.45 Uhr in der Wache und zeigte den Diebstahl an. Offenbar haben die Diebe die schwarz-silberfarbene Maschine aufgeladen.

Erstzulassung ist mit 2021 angegeben. Das Nummernschild lautet OHV-R 619. Schaden: zirka 4500 Euro.

Von MAZ