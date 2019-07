Glienicke

Die Verkehrsbehörde in Oranienburg hat in der vergangenen Woche das Einrichten einer Ampelanlage an der Kreuzung Eichenallee/ Schönfließer Straße/ Beethovenstraße angeordnet. Dabei werden auch entsprechende Fußgängerquerungen berücksichtigt. Das wurde am Dienstag aus dem Rathaus mitgeteilt.

Die Anregung dazu kam aus dem Infrastrukturausschuss sowie mit einer Petition von Glienicker Eltern. Die Umgestaltung werde federführend vom Landesbetrieb Straßenwesen organisiert, da die Schönfließer Straße den Status einer Landesstraße besitzt, heißt es in der Pressemitteilung zur Erläuterung. Der Landesbetrieb werde nun eine Fachfirma mit der entsprechenden Planung der Kreuzung und der Ampelschaltung beauftragen.

Die Verkehrsbehörde hat eine Ampelanlage an der Kreuzung Eichenallee/Schönfließer Straße/Beethovenstraße angeordnet – inklusive Fußgängerquerungen. Quelle: Gemeinde Glienicke

Der von der Gemeinde bereits vorgesehene Ausbau der Einmündung der Eichenallee könne nun allerdings nicht mehr umgesetzt werden, da die Anforderungen an eine Ampelkreuzung wesentlich umfangreicher sind, als es die bisherige Planung vorsah, wird erläutert.

Einen Termin oder Zeitraum für die Umsetzung konnte der Landesbetrieb in der Kürze der Zeit noch nicht nennen. Im Zuge der Begutachtung der Kreuzung wies die Verkehrsbehörde daraufhin, dass durch die bereits vor einiger Zeit erfolgte Abordnung der Fahrradwegbenutzungspflicht die Fahrradfurt in der Eichenallee obsolet geworden ist und beseitigt werden muss. Der Rückbau werde in nächster zeit vorgenommen. Ein genauer Termin wurde dafür ebenso noch nicht genannt.

Von MAZonline