Am Montag haben die Bauarbeiten für zwei barrierefreie Sitzbereiche am Dorfteich begonnen. Das Vorhaben wird aus dem Bürgerhaushalt finanziert. Am Freitag sollen bereits drei Bänke stehen. Vor allem Senioren aus dem nahen Wohnheim nutzen die Erholung dort. Auch in der gesperrten Hauptstraße gehen die Arbeiten planmäßig voran.