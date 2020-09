Glienicke

Kann die 13. Jahrgangsstufe am Neuen Beruflichen Gymnasium Glienicke kein Abitur ablegen, weil der freie Schulträger laut Schulaufsicht angeblich versäumt hat, die staatliche Anerkennung der Schule bis zum 30. September 2019 zu beantragen? Diese bange Frage steht für die Betroffenen seit einer Elternversammlung Ende vergangener Woche im Raum. Am Montag trafen sich die 13 betroffenen Schülerinnen und Schüler zu einer spontanen Demonstration. Unterstützt wurden sie von anderen Jahrgängen.

Dei Schülerinnen und Schüler formieren sich zunächst abseits des Schulgeländes, bevor sie zum Haupteingang gehen. Quelle: Helge Treichel

Mit Bescheid vom 6. Juli 2018 wurde der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG) mbH mit Sitz in Annaberg-Buchholz die Errichtung und der Betrieb (ab 1. August 2018) des Neuen Beruflichen Gymnasiums Glienicke als genehmigte Ersatzschule erlaubt – zusätzlich zum Neuen Gymnasium Glienicke. Geschäftsführer Elmar Süß vertrat in einem Schreiben vom 4. September gegenüber den Eltern die Rechtsauffassung, dass eine Antragstellung nach der vom Schulrat in der Elternversammlung angeführten Verordnung über die Genehmigung und Anerkennung von Ersatzschulen (ESGAV) gar nicht erforderlich sei, „da wir nach dieser Verordnung in die Kategorie der bewährten Schulträger fallen, die bereits anerkannte Ersatzschulen führen“.

Und selbst wenn es so nicht so geregelt wäre, handele es sich bei der in dieser Verordnung aufgeführten Frist nicht um eine Ausschlussfrist, sondern um eine Ordnungsfrist. „Das heißt: Wenn nicht aus dem Antrag auf Genehmigung sogleich eine Anerkennung entsteht, kann diese jederzeit beantragt werden“, erläutert Elmar Süß. Somit seien die Regelungen zur Beantragung der Anerkennung von genehmigten Ersatzschulen „nicht anwendbar“. Ein entsprechendes Schreiben an das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport werde er am Montag absenden, kündigte Süß an: „Wir machen das jetzt nur noch schriftlich!“

Ab 13 Uhr finden sich die Jugendlichen zusammen. Quelle: Helge Treichel

Für die 13 betroffenen Schülerinnen und Schüler blieb dennoch ein erheblicher Unsicherheitsfaktor. Ihrem Unmut machten sie ab 13 Uhr außerhalb des Schulgeländes Luft – mit Transparenten.

„Uns ist wichtig, dass niemand angeprangert wird oder die Schuld zugewiesen bekommt“, sagt Wilram Schmidt aus Hermsdorf. „Wir möchten nur, dass uns unsere Zukunft an dieser Schule geebnet wird und das Anerkennungsverfahren beschleunigt wird“, so der 17-Jährige im Namen seiner Mitschüler. Ziel sei es, die Abiturprüfungen regulär abzulegen – wie seit 2018 angestrebt. Sollte das nicht ermöglicht werden, gebe es drei Optionen, erläutert er gemeinsam mit Antonia Reinholz und Alina Bachmann. Erstens wäre das ein Schulwechsel, wobei das Hennigsdorfer Oberstufenzentrum dankenswerter Weise bereits Hilfe angeboten habe. Zweitens wäre das eine sogenannte „Nichtschülerprüfung“, für die jedoch in Brandenburg nur veraltete Bestimmungen aus dem Jahr 1997 vorliegen, weil diese seit vielen Jahren nicht mehr praktiziert werde. Und drittens sei das eine Zurückstufung in die elfte Jahrgangsstufe. „Dann jedoch hätten wir zwei Jahre verloren“, resümieren die Schüler, die deutlich machten, wie sehr ihnen die Schule auch ans Herz gewachsen sei. Quasi auf der Ziellinie zum Abitur werde den Kindern die Ziellinie weggeschoben, kritisiert Vater Andreas Mathow.

Demo an Neuen Beruflichen Gymnasium in Glienicke. Die übrigen Jahrgänge solidarisieren sich mit ihren Mitschülern. Quelle: Helge Treichel

„Wir werden alles tun, um die Eltern und ihre Kinder von staatlicher Seite zu unterstützen“, versichert Dietmar Menzel auf MAZ-Nachfrage. Unabhängig von Fristen und Antragsverfahren habe der Schulträger „in der letzten Instanz die Verpflichtung, seine Zusagen gegenüber den Eltern und Schülern einzuhalten“. „Wenn er das macht, gibt es nicht das geringste Problem“, sagt Menzel mit Blick auf „entsprechend ausgebildete Lehrkräfte“. Jetzt sei zunächst der Schulträger am Zug, indem er seinen Pflichten nachkommt. „Dann werden wir weitersehen“, so Dietmar Menzel auf die Frage, ob das berufliche Abitur für den Auftaktjahrgang in Glienicke noch zu retten ist.

