Digitaler Unterricht laut normalem Stundenplan

Glienicke

Mittlerweile ist es ein eingespieltes Ritual: Wenn sich Schulleiter Hans-Joachim Bork an seinem Rechner bei seiner aktuellen Klasse anmeldet, dann bittet er zunächst alle, sich kurz zu melden. Das vereinbarte Zeichen für den Anwesenheitsnachweis: von jedem ein Daumen hoch. „Und dann kann es auch schon ganz normal losgehen“, sagt Bork, der Mathe, Physik und Informatik unterrichtet.

Seit zwei Wochen läuft der Unterricht auch für die 480 Jugendlichen am Neuen Gymnasium Glienicke ohne Klassenzimmer und Bänke. „Bei uns an der Schule nutzen wir dafür das Programm Microsoft Teams unter Office 365“, sagt Hans-Joachim Bork. Die technischen Voraussetzungen dafür seien schon vor den angeordneten Schulschließung geschaffen sowie Zugänge für alle Schüler und die 60 Lehrer und Referendare eingerichtet worden.

Das System biete die Möglichkeit, Live-Bilder und den zugehörigen Ton zu übertragen, Text-Nachrichten zu übermitteln und Dateien zu verschicken, zählt der Schulleiter die Möglichkeiten auf. Aufgaben zum Beispiel könnten ebenso versendet werden wie die Retour der Lösungen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, ein Tafelbild zu entwerfen und in alle Kinderzimmer zu übertragen. In Chemie etwa könne die Lehrkraft auch mal Versuche vorführen. Bei Bedarf könne die Kamera ausgeschaltet werden.

Zur Galerie Bedeutet die Schließung des Schulgebäudes einen Ausnahmezustand? Auch am Neuen Gymnasium in Glienicke läuft der Unterricht (fast) ganz normal weiter.

„Wir haben mittlerweile funktionierendes WLAN in allen Ecken des Schulgebäudes“, beschreibt Schülersprecherin Nikita Peck die Ausgangssituation beim digitalen Unterricht. Und: Die Bandbreite werde noch weiter ausgebaut. Viele Lehrkräfte seien kompetent im Umgang mit digitalen Medien. So werde zum Beispiel Apple-TV verwendet. „Außerdem wird die Arbeit der SchülerInnen mit iPads fortlaufend in den Unterricht integriert – vor allem in den unteren Jahrgängen“, sagt sie.

Die Organisation des Digital-Unterrichts sei innerhalb kürzester Zeit umgesetzt worden, bescheinigt Anselm Kraus. Die vielseitigen Kommunikationswege mit Lehrern und Mitschülern seien sehr hilfreich zum besseren Verstehen der Unterrichtsinhalte und zum Aufrechterhalten der sozialen Kontakte. „Ausbaufähig ist die Ton- und Bildqualität der Telefon- und Videokonferenzen“, merkt der 16-Jährige allerdings an. Und manchmal sei die Zeit zum Lösen der umfangreichen Aufgabenpakete etwas zu kurz bemessen.

„Manche Lehrer machen mit uns Videokonferenzen, um die Lehrinhalte zu besprechen. Darüber hinaus haben wir in allen Fächern Aufgaben bekommen, die wir dann zu Hause bearbeiten und teilweise zur Bewertung den Lehrern schicken sollen“, beschreibt Leonie Diehls die Situation. Die Art des Unterrichts findet sie gelungen: „Wir lernen immer noch etwas, haben einiges zu arbeiten und dadurch indirekt auch Kontakt mit unseren Mitschülern und Lehrern. Ich glaube, dass dadurch, dass wir jetzt gezwungen sind digital Unterricht zu machen, Homeschooling nicht nur eine Plattform unter Schülern und Lehrern findet, sondern auch angemessen weiterentwickelt und auf schulische Bedürfnisse angepasst werden kann.“

Das Feedback sei auch von den Eltern positiv, sagt Schulleiter Bork. Eine Mutter habe den Eindruck geäußert, dass ihre Kinder teilweise sogar mehr für die Schule arbeiten als sie es sonst tun.

Von Helge Treichel