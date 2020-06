Der neue Gehweg an der Tschaikowskistraße in Glienicke ist fertig gestellt. Am Dienstag war die offizielle Freigabe. Die Gesamtkosten betragen rund 76 100 Euro. Bis Mitte Juli sollen dann auch die Arbeiten an der Niederstraße, welche die Tschaikowskistraße kreuzt, abgeschlossen sein.