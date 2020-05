Nordbahngemeinden: Mann mit Courage will Räume besetzen

Borgsdorf

Torsten Lindner steht hinter dem Rednerpult und blickt durch seine Lesebrille. Mit ruhiger Stimme spricht er am 70. Geburtstag des Grundgesetzes über die deutsche Verfassung. Er stellt die provokante Frage, ob angesichts von Einschränkungen bei Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit und beim Ausüben der Religion nicht etwas aus dem Gleichgewicht geraten sei. Es sei ja nicht einmal möglich, sich mit Menschen zu treffen, die einem nahe stehen, sagt der Vorsitzende des Vereins Nordbahngemeinden mit Courage (NmC). Der 55-Jährige steht dabei in einem Saal, in dem mit einem NPD-Landesparteitag alles angefangen hatte: im „Weissen Hirsch“ in Borgsdorf.

Als Protestbewegung gegen den Auftritt der Rechtsextremen hatten sich die Nordbahngemeinden mit Courage formiert. Der Verein zählt aktuell 30 Mitglieder, wobei sich etwa ein Drittel aktiv in die Arbeit einbringt. Regelmäßig werden Veranstaltungen organisiert. Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Faschismus gab es im Januar einen Liederabend unter anderen mit der Sängerin Bettina Wegner. Bei der Geburtstagsfeier für das Grundgesetz hat sich erneut ein erfolgreicher Musiker eingebracht – Jazz-Gitarrist, Komponist und Sänger Arne Jansen. Gemeinsam mit dem Schauspieler Harald Hahn bestreitet er das Programm zum Tag des Grundgesetzes – im Live-Stream via Internet.

Torsten Lindner ist seit vier Jahren Vorsitzender bei Nordbahngemeinden mit Courage. Sich „gegen Rassismus und für die Stärkung der Demokratie einzusetzen“ beschreibt er als wichtiges persönliches Anliegen. Ohnehin hatte er als Sozialdemokrat bereits Anfang der 2000er-Jahre begonnen, sich kommunalpolitisch zu engagieren, kurz nachdem er von Teltow nach Birkenwerder umgezogen war. „Eine gute Entscheidung“, sagt er sowohl zu seinem politischen Engagement als auch zu seinem Umzug in den Norden Berlins.

Als Psychologe und Therapeut betreut und begleitet Torsten Lindner Menschen am Berufsförderungswerk in Mühlenbeck. Es handelt sich um Erwachsene, die aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können und dort eine neue Perspektive erhalten. Das Ehrenamt beansprucht schon einige Zeit. „Wir treffen uns monatlich, um das Jahr durchzuplanen“, sagt Lindner. Durch eigene Veranstaltungen sowie die Beteiligung an Dorffesten und Schulveranstaltungen kämen monatlich ein bis zwei größere Aktivitäten zusammen. Es würden Kontakte geknüpft, organisiert und Texte geschrieben.

Mit Rat und Tat unterstützt werde der Verein dabei von den namensgebenden Nordbahngemeinden: Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Glienicke und Mühlenbecker Land. Alle vier Bürgermeister engagieren sich als Schirmherren. Und gemeinsam stellen die Kommunen das Vereinsbudget von jährlich rund 11 000 Euro für die vielfältige Arbeit, wobei Hohen Neuendorf den Mammutanteil trage. Durch die Unterstützung aus den Rathäusern sei es auch möglich gewesen, den im Dezember 2016 bei einem Brandanschlag zerstörten Vereinsbus zeitnah zu ersetzen und die Mobilität wieder herzustellen. Aber auch die gute Resonanz vom ersten „Fest der Vielfalt“ vor vier Jahren seien für ihn Bestätigung und Motivation zugleich, sagt Torsten Lindner.

Fremdenfeindliche Übergriffe und rechtsextreme Anschläge zeigten zudem, dass die Arbeit noch nicht getan ist. Im Gegenteil. „Gerade in gesellschaftlich unsicheren Zeiten wird versucht, die Leute zu verunsichern und die Demokratie zu schwächen“, sagt Lindner. Deshalb sei es wichtig, Rechtsextremen nicht das Feld zu überlassen und Räume zu besetzen. Denn mit demokratischen Rechten seien auch Pflichten verbunden. Es reiche nicht, mit dem Finger auf „Schuldige“ zu zeigen und ansonsten nichts zur Lösung beizutragen. „Wir sind eine Gesellschaft, die zusammen so eine Krise bewältigen kann“, sagt Torsten Lindner mit Blick auf Corona. Und das ist auch sein Fazit mit Blick auf das Grundgesetz: „Den richtigen Weg zu finden, wird immer eine Pendelbewegung bleiben müssen.“

