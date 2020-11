„Die Lieder der Verschollenen“ erklingen in einem Programm, das die Initiative „Nordbahngemeinden mit Courage“ zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. Novmber organisiert. Statt der Live-Darbietungen im Rathaus Hohen Neuendorf wird es wegen der Corona-Hygieneregeln nunmehr eine Video-Veröffentlichung geben.