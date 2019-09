Auftakt mit Klassik populär

Glienicke

Erstmals stimmte ein Open Air auf dem Kirchengelände auf das Glienicker Herbstfest ein. „Ein fantastischer Abend“, lobte der Vorsitzende des Gewerbevereins Ingo Klimmek, „wer nicht da war, hat etwas verpasst.“ Gekommen waren 200 zahlende Zuhörer – alle Plätze waren besetzt. Die Sängerin und Violinistin Katharina Garrard sowie auch das Trio Musica Appassionata interpretierten Klassik neu mit Ausflügen in die Popmusik.

Es war ein unterhaltsames Programm, was am Sonnabend auf der Festmeile am Dorfteich durchaus noch für Gesprächsstoff sorgte. „Die Stimmung war so toll“, lobte die Gemeindekirchenvorsitzende Susanna Schneider. Sie verkaufte an einem Stand die Marmeladen mit, die Martina Nachtwey seit fünf Jahren kocht und zugunsten der Kirche anbietet. „Die Kirche braucht immer Geld“, sagte sie und dachte diesmal an neues Geschirr für die Küche im Gemeindehaus.

Vereine animierten die Besucher zum Mitmachen

Überhaupt prägten das Bild am Dorfteich entlang der Gartenstraße örtliche Akteure. Am Eingang zur Festmeile erwartete die Freiwillige Feuerwehr Glienicke interessierte Kinder zu einer Rundfahrt mit zwei Löschfahrzeugen. „Für die Kinder ist es ein sehr schöner Tag“, freute sich Gruppenführer Michel Berger. Beim SV Glienicke sorgten Dartscheibe und schießen mit dem Laserpointer für sportliche Unterhaltung. Dabei würden weder Sportverein noch Feuerwehr bei den Kindern Nachwuchssorgen haben, war von den Verantwortlichen zu hören.

Initiativen wie Bürgersinn Glienicke, der Glienicker Künstlerstammtisch, die Gemeindepartnerschaft mit der französischen Kommune Plobannalec-Lesconil, Baumschützer und Sportvereine stellten sich vor. Dazu natürlich die Unternehmen aus dem Gewerbeverein, der Ausrichter des Festes ist.

Fünf Mitglieder gehören zum Organisationsteam, dazu kommen Helfer. „Ohne die würde es nicht gehen“, sagt Klimmek. Finanziell unterstützt die Gemeindeverwaltung das Fest. „ Glienicke hat diesmal für die Security mehr Geld gegeben“, tritt der Bühnenprogramm-Verantwortliche Boris Gaffling der öffentlichen Diskussion um die Sicherheit entgegen. Die Polizei, die diesmal beim Herbstfest in Hohen Neuendorf ihren Schwerpunkt hatte, sei stündlich Streife gefahren und das Ordnungsamt war anwesend. „Wir hatten ein ausgesprochen ruhiges Fest ohne nennenswerte Vorfälle“, zieht er das Fazit zum Thema Sicherheit.

Ruhiger Start am Sonnabend

Manchen war es zum Start um 13 Uhr zu ruhig. „Früher hat man sich hier gedrängelt“, vergleicht Susanna Schneider mit den Vorjahren. Auch Jürgen Thiel kam es vor, „als wenn deutlich weniger Publikum ist.“ Doch nach der offiziellen Eröffnung um 16 Uhr durch Bürgermeister Hans G. Oberlack ( FDP) füllte sich das Areal um den Dorfteich. Einige Stände blieben unbesetzt, wären aber laut Klimmek nur Reserve für kurzentschlossene Aussteller gewesen. Die Zahl von etwa 50 Mietern zusammen mit der Gastronomie sei aber unverändert. Dazwischen füllten sich die Bierbänke, die zum Treffen, Unterhalten und Kennenlernen einluden. Das Konzept eines Gemeindefestes ging auf.

Von Matthias Busse