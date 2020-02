Glienicke

Offenbar aus dem Ruder lief am Montagabend in Glienicke die Party einer 16-Jährigen, deren Elten sich gegenwärtig im Urlaub befinden. Da die junge Frau am Montag Gäste eingeladen hatte, sollte der 19-jährige Bruder zu Hause nach dem Rechten schauen.

Dabei stellte er laut Polizei bei einem 18-jährigen Gast ein weißes Pulver auf einem Teller fest, bei dem es sich einer Überprüfung durch die hinzugezogene Polizei sowie Aussagen des Jugendlichen um Kokain handelte.

Die Beamten stellten das Pulver sicher und nahmen gegen den 18-Jährigen eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

Von MAZonline