Politik per Video:  Auch Glienickes Einwohner können künftig an den Sitzungen per Zoom teilnehmen

Glienicke

Die Sitzungen der Gemeindevertretung Glienicke finden seit der Corona-Krise als Hybridsitzung über die Plattform Zoom statt. Künftig, also ab der nächsten Gemeindevertretersitzung, sollen nun auch alle interessierten Bürger die Möglichkeit bekommen, sich in die Online-Sitzungen einschalten zu können. Das hat das Gremium am Dienstag einstimmig beschlossen- und zwar für die Zeit, in der die Verordnung zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe in außergewöhnlicher Notlage (Brandenburgische kommunale Notlagenverordnung, kurz BbgKomNotV) besteht. Dazu sind unter anderem folgende Regeln festgelegt worden. Einwohner bzw. Bürger melden ihre Teilnahme beim Sitzungsdienst an. Der Sitzungsdienst übermittelt dann die Einwahldaten per E-Mail. In dieser E-Mail werden die Bürger darauf hingewiesen, dass sie nicht das Recht haben, das Wort zu ergreifen. Weiterhin erhalten sie die Information, dass sie nur zum Meeting zugelassen werden, wenn sie im Zoom ihren Klarnamen angeben. Wortmeldungen sind ausschließlich unter dem Punkt „Einwohneranfragen“ möglich. Sachkundige, Gutachter, Planer usw. haben die Möglichkeit, nach vorheriger Einladung durch den Vorsitzenden an dem Zoom-Meeting teilzunehmen. Die Regelungen der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gelten auch im Rahmen der Hybridsitzungen. Geschäftsordnungsregelungen, die im Widerspruch zur BbgKomNotV stehen, müssen nicht angepasst werden.

Von Wiebke Wollek