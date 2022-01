Polizei ermittelt: Einbrecher durchsuchen Haus in Glienicke

Glienicke

Zwischen 9.30 und 20.30 Uhr verschafften sich am Montag (10. Januar) Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Erlengrund. „Der 60-jährige Eigentümer stellte den Einbruch am Abend fest und informierte die Polizei“, berichtete Henrik Schadow, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume und konnten nach ersten Erkenntnissen Bargeld stehlen. Kriminaltechniker untersuchten das Haus auf Spuren der Täter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Von MAZonline