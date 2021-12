Polizei sucht Zeugen in Glienicke: 18-Jähriger wegen Zigaretten ausgeraubt

Glienicke

Nahe eines Skaterparks in der Straße Am Kiesgrund in Glienicke wurde Donnerstagabend (2. Dezember) gegen 19 Uhr ein 18-jähriger Mann aus Glienicke von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Einer der Männer soll unvermittelt eine Schreckschusswaffe aus seiner Jacke hervorgeholt und damit in Richtung des 18-Jährigen gezielt haben. Der Aufforderung der Herausgabe seiner Zigaretten im Wert von zehn Euro kam er daraufhin nach. Die beiden Täter flüchteten in Richtung der Märkischen Allee und konnten durch hinzugerufene Beamte nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden.

Polizei sucht nach Zeugen für Raub in Glienicke/Nordbahn

Der Täter, der die Schusswaffe führte, trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit großen Brusttaschen, einen Kapuzenpullover und eine schwarze FFP2 Maske oder ein Tuch vor dem Gesicht. Er wird auf 18 bis 19 Jahre geschätzt und soll 1,75 m bis 1,80 Meter groß sein. Der zweite Mann war im gleichen Alter und soll etwa 1,65 m bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine Taschenlampe mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die die beiden Männer in der Nähe des Tatortes bemerkt haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-8510 zu melden.

