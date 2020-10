Positiver Corona-Fall in der Kita „Sonnenschein“ in Glienicke/Nordbahn

Glienicke

Aus der Kita „Sonnenschein“ in Glienicke/ Nordbahn ist am 16. Oktober ein positiver Corona-Fall gemeldet worden. Darüber informiert Arne Färber aus der Pressestelle des Rathauses. Aufgrund des positiven Testergebnisses habe die Kita-Leitung vorsorglich sowohl die drei betroffenen Erzieherinnen als auch die Gruppenkinder in häusliche Quarantäne geschickt. Das gilt auch für weitere Kinder, die einen engen Kontakt zu dem betroffenen Kind hatten, so Färber.

Das Gesundheitsamt ermittele derzeit alle Kontaktpersonen und prüfe die weiteren Maßnahmen. Da die Ermittlung aller Kontaktpersonen noch nicht abschließend erfolgt ist, könnte dies weitere Quarantänemaßnahmen nach sich ziehen, informierte der Sprecher. Alle ermittelten Kontaktpersonen würden durch das Gesundheitsamt informiert.

Bürgermeister Hans G. Oberlack hatte bereits darauf hingewiesen, dass es in der Grundschule und in den Kitas zu dem einen oder anderen Infektionsfall kommen könne. „In solchen Situationen sollten wir Ruhe bewahren und besonnen reagieren“, betonte Oberlack.

Von MAZonline