Programm im Glienicker Bürgerhaus: „Ein wenig Hoffnung streuen“

Glienicke

„Ein wenig Hoffnung streuen“ – so lautet der Titel des musikalisch- literarischen Abends (für Erwachsene), mit dem Katrin und Katja Schrader am Freitag, 6. August, an Ursula Böhnke-Kuckhoff erinnern möchten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Glienicker Bürgerhaus in der Moskauer Straße.

„Sucht in den alten Blättern nach meinem lebendigen Wort!“ So heißt es in einem Gedicht, das Ursula Böhnke- Kuckhoff, Jahrgang 1927, für ihre Nachkommen schrieb. Katrin und Katja Schrader, Tochter und Enkelin der Schriftstellerin, haben sich auf die Suche danach gemacht. Gefunden haben sie einen riesigen Schatz. Die Erfinderin und langjährige Chefredakteurin der Kinderzeitschrift „Bummi“ hinterließ nach ihrem Tod im August 2020 nicht nur unzählige Geschichten für Kinder. Die Gedichte und Texte für Erwachsene erzählen von der Liebe, vom Glück, am Leben zu sein und vom schmerzlichen Wissen über die Vergänglichkeit, von der Verletzlichkeit unserer Welt und der Behutsamkeit, mit der wir ihr begegnen sollten. Die lyrischen Texte Ursula Böhnke-Kuckhoffs beschreiben in ihrem unverwechselbaren Stil für den Leser fühlbar die lebenslange Sehnsucht nach einem intensiven Leben.

Ursula Werner besuchte ab 1933 eine Berliner Mittelschule, absolvierte danach eine Ausbildung zur Stenotypistin und verbrachte dann ihr Pflichtjahr in Haushalten in Berlin und Bad Kissingen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte sie nach Berlin zurück. Sie besuchte 1945/46 einen Neulehrerkursus. Später nahm sie ein Pädagogik-Studium an der Humboldt-Universität Berlin in den Fächern Deutsch und Geschichte auf. Parallel dazu arbeitete sie ab Februar 1947 als Redakteurin der Tageszeitung Junge Welt. 1957 ergriff sie die Initiative zur Entwicklung einer Zeitschrift für Vorschulkinder und wurde Begründerin der Zeitschrift Bummi, deren Chefredakteurin sie bis 1990 blieb. Als die Zeitschrift 1990 vom Verlag Pabel-Moewig übernommen wurde, blieb Ursula Werner-Böhnke bis 2008 freie Mitarbeiterin und Autorin. Sie schrieb weiterhin alle Geschichten der Titelfigur Bummi sowie Märchen, Lieder, Verse und zeitgeschichtliche Texte. Danach wandte sie sich dem Aufbau ihres Internetblogs für Kinder Huxlipux zu, den sie bis zu ihrem Tode betrieb. Außerdem leitete sie viele Jahre eine Schreibstube für Kinder in Glienicke/Nordbahn.

Katrin Schrader hat im letzten Jahr zahlreiche Lieder ihrer Mutter vertont, von denen sie einige, wie auch das Titel-Lied des Programms „Ein wenig Hoffnung streuen“ vorstellen wird. Das lebendige Wort hat auch Katja Schrader, die Enkelin, sich zu einem wichtigen Lebensinhalt gemacht. Sie hat nach Publikationen, aber auch nach unveröffentlichten Gedichten und Texten von Ursula Böhnke-Kuckhoff gesucht und fügt eigene Erzählungen und Anekdoten über die Dichterin hinzu. Noch längst ist nicht der ganze Schatz des Werkes der Schriftstellerin, die viele Jahre ihres Lebens in Glienicke lebte, gehoben. Aber das erste Ergebnis ist das Programm des musikalisch-literarischem Abends.

Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Vorbestellungen nimmt Marion Hantusch unter 033056/2 11 78 entgegen. Möglich sind diese ebenfalls per E-Mail an info@kulturverein-glienicke.de.

Von Helge Treichel