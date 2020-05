Reinickendorfer bleiben dabei: Zwei Straßen nach Glienicke werden dicht gemacht

Berlin-Reinickendorf

Die Elsestraße und die Schildower Straße sollen für motorisierte Verkehrsteilnehmer testweise und temporär gesperrt werden. Einen diesbezüglichen Auftrag erteilten die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Reinickendorf in ihrer Sitzung am Mittwochabend der Verwaltung. Damit werden zwei von drei Straßenverbindungen zwischen Glienicke/ Nordbahn und Hermsdorf an der ehemaligen Staatsgrenze durch sogenannte Modalfilter in Form von massiven Blumenkübeln für den Durchgangsverkehr wieder gekappt.

Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Reinickendorf im Ernst-Reuter-Saal. Quelle: Helge Treichel

Das Bezirksamt wird laut Beschluss zugleich ersucht, die Auswirkungen der vorübergehenden Schließungen im Waldseeviertel zu bewerten, sobald der Verkehrsfluss entlang der B 96 durch verbesserte Ampelschaltungen an die neue Situation angepasst worden ist („Grüne Welle“). Die Ergebnisse der Maßnahmen sollen vom Bezirksamt in einer Bürgerversammlung vorgestellt und gemeinsam ausgewertet werden. Dem Verkehrsausschuss sei fortlaufend zu berichten.

Lange Liste von gescheiterten Maßnahmen

Zu Beginn der Sitzung hatten rund 25 Gegner dieser Maßnahme vor dem Ernst-Reuter-Saal gegen die Pläne demonstriert. In der Einwohnerfragestunde wurden zudem vier Anfragen zu dieser Problematik behandelt. Diese zielten vorrangig auf die bisherige Zusammenarbeit mit der besonders betroffenen Gemeinde Glienicke ab. Die zuständige Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt ( CDU) führte in ihrer Antwort eine lange Liste von „weichen“ Maßnahmen während der vergangenen Jahre auf, die jedoch allesamt nicht den gewünschten Effekt erzielt hätten, den Durchgangsverkehr in dem Wohngebiet wesentlich zu reduzieren. Sie nannte zum Beispiel Tempolimits, Straßeneinengungen im Waldseeviertel sowie Umbaumaßnahmen auf der B 96. Damit sollte der Durchgangsverkehr einerseits unattraktiv gemacht und der Verkehrsfluss auf der B 96 verbessert werden, insbesondere zu den Stoßzeiten im Pendelverkehr am Morgen und am Abend. Die Bezirksverwaltung habe ein Gutachten in Auftrag gegeben, um mögliche Auswirkungen einer Schließung untersuchen zu lassen.

Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP, r.) war am Mittwochabend ebenso vor Ort. Quelle: Helge Treichel

Ein Vertagungsantrag für die Entscheidung war zuvor mehrheitlich abgelehnt worden. David Jahn ( FDP) hatte eindringlich dafür geworben, erst im Juni zu entscheiden. Dann hätten alle Betroffenen und Interessierten die Gelegenheit, die Argumentationen anzuhören und direkt nachzuvollziehen. Coronabedingt war die Zahl der Gäste am Mittwoch stark begrenzt worden. Zugleich wurde die Sitzung nicht live via Internet übertragen. Alle Fraktionsvertreter betonnten jedoch, dass es sich um einen vorübergehenden Testlauf handelt. Ebenso wurde kritisiert, dass es keinen konkreten Vorschlag von Glienicker Seite gab.

Von Helge Treichel