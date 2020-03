Glienicke

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der Glienicker SPD/Piraten-Fraktion haben für den Dienstag, 10. März, um 18 Uhr eine Sondersitzung der Glienicker Gemeindevertretung beantragt. Einziger Tagesordnungspunkt: Antrag der Fraktion SPD/Piraten zur Einleitung rechtlicher Schritte gegen den Bezirk Reinickendorf im Fall der Beschlussfassung über die Sperrung des Waldseeviertels für den Autoverkehr.

Glienicker Gemeindevertretung verfasst Schreiben an Reinickendorfer Bezirksbürgermeister

In der vergangenen Woche hatte sich die Gemeinde Glienicke mit einem Schreiben an den Bezirksbürgermeister des Bezirks Reinickendorf, Frank Balzer ( CDU), sowie an alle Fraktionen der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung gewandt und darum gebeten, den Beschluss zur Sperrung der Straßen nicht zu fassen, sondern zunächst in gemeinsamen Gesprächen Lösungen zu finden. Weiterhin wurde für den 2. März eine öffentliche Informationsveranstaltung beschlossen, zu der unter anderem die jeweiligen Vorsitzenden des Reinickendorfer Verkehrsausschusses und des Glienicker Infrastrukturausschusses eingeladen wurden.

Reinickendorfer Verkehrsausschuss verärgert Gemeindevertreter

Am vergangenen Freitag hatte der Vorsitzende des Reinickendorfer Verkehrsausschusses, Lorenz Weser ( CDU), seine Teilnahme an der Glienicker Infoveranstaltung aus beruflichen Gründen abgesagt. Im letzten Satz seiner Absage schreibt er: „An dem Beschluss und Vorgehen halten wir jedoch weiterhin fest.“ Für die SPD/Piraten-Fraktion eine nicht akzeptable Beantwortung. „Diese Antwort empfinden wir als Schlag ins Gesicht der Glienicker. Wir Gemeindevertreter haben dem Bezirk Reinickendorf die Hand ausgestreckt - und von Seiten des zuständigen Reinickendorfer Fachausschusses wird nicht einmal versucht, vor Beschlussfassung das Gespräch mit der betroffenen Nachbarkommune zu suchen“, so ein Statement der Fraktion

Rechtliche Schritte werden vorbereitet

Zur Sondersitzung der Glienicker Gemeindevertretung hat die SPD/Piraten-Fraktion daher beantragt, dass der Bürgermeister rechtliche Schritte gegen den Beschluss zur Sperrung der Straßen einlegen soll, sollte die Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf diesen Beschluss am 11. März fassen. Der entsprechende Beschlusstext lautet: „Für den Fall, dass die Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf am 11. März die Sperrung der Elsestraße und Schildower Straße an der Ortsgrenze zu Glienicke/Nordbahn für den motorisierten Individualverkehr beschließt und sowie von der zuständigen Berliner Behörde ein entsprechender Verwaltungsakt (Allgemeinverfügung) vorliegt, wird der Bürgermeister beauftragt: a. Einspruch gegen diesen Verwaltungsakt einzulegen, b. Im Zuge der Beantragung einer einstweiligen Verfügung eine kurzfristige Umsetzung des Beschlusses zu verhindern, c. Im Falle der Ablehnung des Glienicker Einspruches rechtlich gegen den Verwaltungsakt vorzugehen.“

Auch wenn es in der Glienicker Gemeindevertretung sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob und wie der Bereich Lessingstraße, Alte Schildower Straße und Karlstraße entlastet werden kann, sind sich laut der SPD/Piraten-Fraktion alle in einem Punkt einig: Die Schließung der Straßen ist der falsche Weg!

Von MAZonline