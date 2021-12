So war das Jahr 2021 in Glienicke/Nordbahn

Glienicke/Nordbahn

Ein Jahr hat zwölf Monate mit 365 Tagen – da kann viel passieren. Bei einem Blick auf die wichtigsten Ereignisse in Wustermark und den Ortsteilen der Gemeinde wird deutlich, wie viel das ist. Hier eine kleine Übersicht über die wirklich wichtigen Dinge, über die wir in der MAZ im Jahr 2021 berichtet haben.

Januar: Simone und Joachim Kalweit feiern das 30-jährige Bestehen ihres Autohauses. Die Tradition geht aber bis 1951 zurück.Februar:Die Mitglieder des Sportvereins SV Glienicke sagen den Geschäftsleuten ihres Heimatortes angesichts der Corona-Depression ein großes Dankeschön – mit selbst gebackenem Kuchen.

Zur Galerie Ein intensives Jahr 2021 geht zu Ende. Neben dem alles bestimmenden Thema, der Pandemie, gab es viele andere Dinge, die das Gemeindeleben in Glienicke/Nordbahn prägten.

März:Aufregung in den sozialen Netzwerken, weil fünf Mitarbeitende des Hortes „Coole Kids“ nach ihrer Corona-Impfung nicht zur Arbeit erschienen sind. Die Gemeinde wehrt sich gegen die Behauptung, die komplette Belegschaft sei ausgefallen. +++ Hiobsbotschaft vom Landkreis: Für die marode Kindelfließbrücke der Kreisstraße zwischen Glienicke und Schildow, die ab Mai 2022 erneuert werden soll, soll es lediglich für Fußgänger und Radfahrer eine Behelfsbrücke geben. April:Der Hort „Coole Kids“ macht mit einer Gedichtaktion auf sich aufmerksam. Die lyrisch gestalteten Plakate werden vor dem Hortgebäude aufgestellt. +++ Im Vitadeum in Glienicke wird eine Corona-Teststelle eröffnet.Mai: Auf dem Grundstück zwischen der Grundschule und dem Einkaufszentrum Galerie Sonnengarten beginnen die Bauarbeiten für einen neuen Wohnkomplex.Juni: Hohn und Spott gibt es für den im Rahmen des Bürgerhaushalts veranschlagten Preis von 4000 Euro für ein zweites Entenhaus auf dem Dorfteich. +++ Aufatmen: Endlich kann der Tag der Entscheidung für den Bürgerhaushalt mit einem kulturellen Rahmenprogramm im Garten des Bürgerhauses stattfinden. Abgestimmt wurde über 38 Vorschläge.Juli:Anlässlich des 60. Jahrestages des Mauerbaus gibt die Gemeinde eine zweite, erweiterte Auflage der „Glienicker Mauergeschichten – Flucht und Leben an der Grenze“ heraus. Das Buch enthält vier neue Geschichten. Dazu gehört unter anderem die missglückte Flucht mit einem Wasserstoffballon. August: Bürgermeister Oberlack und Vertreter der Deutschen Telekom unterzeichnen am 4. August eine gemeinsame Erklärung zum Ausbau des Glasfasernetzes im Ort. Rund 5000 Haushalte in der Gemeinde haben nach Aussage des Telekommunikationsunternehmens die Chance, im kommenden Jahr dabei zu sein.September: Startschuss für die sechste Runde des Bürgerhaushalts. Auch für 2022 wird in Abstimmung mit den Gemeindevertretern die Summe in Höhe von 75 000 Euro als Bürgerbudget für Ihre Projektideen zur Verfügung gestellt.Oktober: Aufgrund von Brücken-Abrissarbeiten in Hohen Neuendorf auf der L171 wird der Verkehr nach Bergfelde über Glienicke umgeleitet. Um die Anwohner zu entlasten, sind einige Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Diese nicht abgestimmte Maßnahme wird einige Tage später für Pkw wieder aufgehoben.November:Der Abschlussbericht für das Interkommunale Verkehrskonzept wird vorgestellt.

Dezember: Das für dieses Jahr geplante Weihnachtsfeuer des Gewerbevereins Glienicke wird coronabedingt abgesagt.

Von Helge Treichel