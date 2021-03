Sondersitzung in Glienicke: Mitreden bei Klima, Jugend und Senioren

Glienicke

Tagespflegepersonen bekommen in der Gemeinde Glienicke/Nordbahn ab April mehr Geld. Das beschlossen die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Zuvor hatte die Verwaltungsvorlage bereits am 8. März der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport einhellig befürwortet.

Der Beschluss beinhaltet einen Anstieg der gezahlten Entschädigung um 1,4 Prozent. Dafür wurde die Aufwandsentschädigungssatzung (Satzung über die Erstattung der Aufwendungen inklusive der Kosten für die Erziehungsleistung an die Tagespflegepersonen) zum dritten Mal geändert. Damit soll die 1. Januar 2019 in Kraft getretene Fassung zum 1. April 2021 geändert werden.

Erhöhung ist angelehnt an den Tarifvertrag

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden in der Vorlage mit 2400 Euro beziffert, was dem Eigenanteil der Gemeinde entspricht. Folgekosten aus Sachaufwendungen in Höhe von 1800 Euro entfallen auf das laufende Haushaltsjahr, 600 Euro auf die Folgejahre. Der Ersatz der Aufwendungen für die Bereiche Krippe, Kindergarten und Hort richtet sich laut Beschluss-Anlage nach der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit. Folgende Beträge werden erstattet: 445,64 Euro (4 bis 6 Stunden), 474,25 Euro (7 Stunden), 542,46 Euro (8 Stunden), 609,84 Euro (9 Stunden), 677,60 Euro (10 Stunden und 745,36 Euro (11 Stunden).

Grundlage für die jetzt beschlossene Erhöhung ist ein Beschluss aus dem Jahr 2013. Danach wird die Aufwandsentschädigung für Tagespflegepersonen ab dem Jahr 2015 grundsätzlich jeweils entsprechend den Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst angepasst (Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA). Der diesbezügliche Tarifabschluss habe vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 einen Anstieg um 1,4 Prozent zur Folge, heißt es in der Beschlussbegründung.

Jutta Breetz rückt in den Seniorenbeirat nach

In der Sondersitzung der Gemeindevertretung am Montagabend wurde außerdem gewählt. Nachdem Renate Gruhle ihre Arbeit im Seniorenbeirat im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte, stand nun die Nachwahl an. Zwei Bewerbungen waren im Rathaus eingegangen, von Karin Kohn, die seit 2007 elf Jahre lang den örtlichen Seniorenclub geleitet hatte, sowie Jutta Breetz. Letztere ist zwar weniger bekannt in der Gemeinde, aber sie wurde für die Amtsperiode bis 2024 gewählt.

Acht Vorschläge für den Klimabeirat

Besetzt wurde von der Gemeindevertretung das neue Gremium des Klimabeirats. Gewählt wurden: Erik Beier, Britta Fiedler, Stefan Hesse, Andreas Maluck, Barbara Neeb-Bruckner, Heinrich Neumann und Sonja Vorwerk-Halve. Das Vorschlagsrecht dazu hatte jede Einwohnerin und jeder Einwohner. Nach einem Aufruf im Glienicker Kurier und einer persönlichen Ansprache von Kindern und Jugendlichen über Schülervertre­terkonferenzen und Schulkonferenzen seien acht Bewerbungen eingegangen, heißt es in der Vorlage. Ein Bewerber habe seine Bewerbung jedoch zurückgezogen. Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz des Klimabeirats sollen auf Vorschlag von Gemeindevorsteher Uwe Klein erst in der nächsten Sitzung im Mai per Beschluss benannt werden. Dies soll den neuen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich zu konstituieren und selbst einen Vorschlag für den Vorsitz und zur Stellvertretung zu machen.

Gemeindeverwaltung lädt zur ersten Sitzung ein

Besetzt wurde auch der ebenfalls neue Jugendbeirat. Nach dem selben Aufrufsprozedere waren für diesen ebenfalls acht Bewerbungen eingegangen. Gewählt wurden Emily Buhr, Alice Feller, Tamina Fiebach, Svenja Herm, Henning Kaul, Maximus Schrang sowie Yannik Zwanzig. Nicht gewählt wurde Rigoberth Lauffer. Zu den konstituierenden Sitzungen des Klima- und des Jugendbeirats lädt die Gemeindeverwaltung nun zeitnah ein, wurde informiert. Alle Beiräte haben einen beratenden Charakter.

Von Helge Treichel