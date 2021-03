Sperrung ab 2022: Keine Behelfsbrücke für Kfz zwischen Glienicke und Schildow

Glienicke

Die marode Kindelfließbrücke auf der Kreisstraße zwischen Glienicke und Schildow wird voraussichtlich ab Mai 2022 erneuert. Die wichtige Straßenverbindung von Karl-Liebknecht-Straße und Glienicker Straße wird für ein gutes Jahr zur Sackgasse – mit Folgen für den privaten und öffentlichen Fahrzeugverkehr. Die Hoffnungen auf eine Ersatzbrücke haben sich jedoch zerschlagen, wie Matthias Rink als Dezernent für Service, Finanzen und Digitalisierung im jüngsten Wirtschaftsausschuss des Kreistages ausführte. Der Baugrund an dieser Stelle sei schlicht so instabil und der technische und finanzielle Aufwand somit derart groß, dass eine Behelfsbrücke an dieser Stelle „völlig unverhältnismäßig“ sei, so Rink. Hinzu komme, dass die naheliegende Umleitungsstrecke über Schönfließ lediglich wenige Minuten zusätzlich in Anspruch nehme. Nachdem er beide Kommunen zwei Jahre vor Beginn der Maßnahme über das anstehende Projekt informiert hatte, würden die weiteren Vereinbarungen zu Umleitungsstrecken und zu Maßnahmen zum Minimieren der Auswirkungen auf der Arbeitsebene getroffen, erläuterte der Dezernent im MAZ-Gespräch.

Wegen der Brückenschäden gilt bereits ein Tempolimit. Quelle: Enrico Kugler

Zum genannten Bauvorhaben des Landkreises hat die Glienicker Gemeindeverwaltung in der jüngsten Sitzung des Infrastrukturausschusses am Mittwochabend informiert. Danach sei in der Kreisverwaltung eine Stellungnahme zu dem Brückenbauvorhaben abgegeben worden. Laut Rückkopplung sei die Bitte der Gemeinde Glienicke zum Errichten einer Notbrücke für Fußgänger und Radfahrer für die Zeit der Vollsperrung „bereits in die Planung zum Neubau der Brücke vom Landkreis aufgenommen worden“, heißt es in der Information aus dem Rathaus. Weiterhin habe die Gemeinde Hinweise zu den Buslinien 806/Kiezbus und 810 (Schulbus ) gegeben. Ein Busverkehr soll in eingeschränktem Umfang bis zur Haltestelle „Paul-Singer-Straße“ auch während der Vollsperrung ermöglicht werden. Außerdem sei der Hinweis aus dem Ausschuss für Technische Infrastruktur und Gewerbe weitergegeben worden, wonach die Alte Schildower Straße möglichst nicht als Umleitungsstrecke für den Kfz-Verkehr ausgewiesen werden sollte.

Die Kindelfließbrücke soll im nächsten Jahr abgerissen werden, um sie zu erneuern. Quelle: Enrico Kugler

Von Helge Treichel