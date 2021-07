Als die knapp 30 Bewohner des evakuierten Brandhauses an der Oranienburger Chaussee 17 und 19 in ihrer Notunterkunft in der Alten Halle in Glienicke eintreffen, ist für Sabine Krüger vom SV Glienicke sofortige Hilfe selbstverständlich: Sie brüht Tee und Kaffe – und initiiert eine Spendenaktion.