Stephanie Fister sorgt für die Schönheit ihrer Kunden

Radiofrequenz, Sugaring, Microblading – wer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, war sicherlich noch nie im Kosmetikstudio „ SchönheitsMomente“ von Stephanie Fister (36) in Glienicke. Sieben Wochen lang musste sie ihren Salon bedingt durch die Corona-Pandemie schließen, seit dem 11. Mai dürfen sie und ihr Team wieder für die Schönheit ihrer Kunden sorgen. Seit zwei Jahren betreibt die erfahrene Kosmetikerin ihr Geschäft in der Glienicker Niederstraße, selbstständig ist sie bereits seit 2008. Drei Mitarbeiterinnen verstärken mittlerweile ihr Team. „Das war auch immer mein Traum“, sagt Stephanie Fister. „Für mich war immer klar, dass ich im Team arbeiten möchte.“ Nur so könne sie ein breites Spektrum an Behandlungen anbieten. Der Konzept des Kosmetikstudios ist rund. „Wir bieten im Prinzip alle Behandlungen rund um die Schönheit an“, erklärt die Inhaberin. Von Maniküre und Pediküre über Wimpernverdichtung und Haarentfernung bis zur Massage – der Kunde hat die Qual der Wahl. „Es ist sehr abwechslungsreich, dadurch vergeht auch die Zeit immer sehr schnell.“

Seminare für Kunden geplant

Auch die Schließzeit blieb nicht ungenutzt, wie Stephanie Fister erklärt. „Eine meiner Mitarbeiterinnen hat die Zeit für eine Schulung zur Visagistin genutzt“, erzählt sie. Dann seien auch Seminare für die Kunden geplant. „Viele wissen gar nicht, welche Farben ihnen stehen oder wie man Make-Up richtig benutzt“, erläutert Stephanie Fister den Hintergrund. Die Kunden würden sich solche Veranstaltungen schon länger wünschen.

Termine buchen über die Homepage möglich

Die Homepage des Kosmetikstudios ist ein weiteres Projekt, welches in der Schließzeit realisiert wurde. „Wir haben die Seite komplett überarbeitet“, so die Chefin. Zu jeder Behandlungsmethode stünden nun detaillierte Informationen zur Verfügung. „So kann sich der Kunde gleich ein Bild machen.“ So kann auch die Frage nach Begriffen wie Radiofrequenz oder Sugaring geklärt werden.

Außerdem steht auf der Seite nun ein Online-Buchungsportal für Termine zur Verfügung, auf dem der Kunde freie Termine sehen und auch gleich reservieren kann –ganz bequem von zu Hause aus. Aktuell sind Stephanie Fister und ihr Team gut ausgebucht. „Aber man bekommt auch zwischendurch noch einen Termin.“ Als bekannt wurde, dass das Kosmetikstudio wieder öffnen darf, „stand mein Handy nicht mehr still“, so Fister. Bis in die Nacht habe sie gesessen und Termine vereinbart.„Wir freuen uns natürlich sehr darüber, unsere alten Kunden wieder im Salon begrüßen zu dürfen und freuen uns auch über jedes neue Gesicht.“ Während der Schließzeit half vor allem der Verkauf von Hautpflegeprodukten und Gutscheinen dabei, über die schweren Zeiten zu kommen, sagt sie.

Stephanie Fister und ihr Team sind von montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr für die Wünsche ihrer Kunden da.

