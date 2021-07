Streit um Verkehr im Waldseeviertel geht weiter

Glienicke

Seit 25 Jahren ist das Verkehrsproblem Im Waldseeviertel ein Thema in der Kommunalpolitik. Enttäuscht zeigt sich Karl Michael Ortmann von der „Bürgerinitiative (BI) für mehr Verkehrsberuhigung“ über den jüngsten Runden Tisch zu diesem Thema. „Am Ende konnte man nicht einmal gemeinsam feststellen, dass es einen verkehrlichen Missstand im Waldseeviertel gibt, von einer Absichtserklärung zur Lösung des konkreten Verkehrsproblems im Waldseeviertel ganz zu schweigen“, so Ortmann. Der Landkreis Oberhavel habe bereits im Vorfeld schriftlich angezeigt, dass die Gestaltungsmöglichkeiten der kommunalen Träger endgültig erschöpft seien. Die BI sei 2014 jedoch gegründet worden, „um damit zu demonstrieren, dass wir so lange am Thema dranbleiben, bis unser konkretes Verkehrsproblem gelöst ist“.

Losung: „Autoverkehr auf die Hauptstraßen!“

Mit Transparenten an Gartenzäunen machen die BI-Mitglieder aktuell auf ihre Situation aufmerksam: „Autoverkehr auf die Hauptstraßen!“ Derartige „Parolen“ sind aus Sicht der „Initiative Offene Nachbarschaft“ nach den Worten von Helmut Bodensiek „nur schwer verständlich“. Die betreffende Hauptstraße, hier die B 96, sei jetzt schon werktäglich mit langen Staus regelmäßig verstopft. „Da wohnen auch Menschen mit den gleichen Rechten auf saubere Luft und Gesundheit wie im „Waldseeviertel“, so Bodensiek. In einer Pressemitteilung zitiert er das Schreiben von Anwohnerin Sybille R.: „Als Anwohnerin an der Berliner Straße (B 96) verfolge ich dieses asoziale Ansinnen der Waldseeanwohner (Straßensperrungen). Egoistisch und noch mal egoistisch empfinde ich deren Wunschdenken. Auch an der Berliner Straße wohnen Menschen, große, kleine, alte. Wir erleben diesen rasanten, turbulenten Verkehr hautnah.“

Bodensiek: „Beschwerden unbegündet“

„Die Beschwerden von Herrn Ortmann und seinen Anhängern über zu viel Verkehr sind objektiv unbegründet“, stellt Bodensiek in einer Mitteilung fest. Das „Jammern“ geschehe „auf hohem Niveau“. Bodensiek: „Vermutlich würde eine große Mehrheit der Berliner gern ihre eigene Wohnsituation mit der von Herrn Ortmann tauschen.“

Der BI-Sprecher verweist auf die enorme Feinstaubbelastung. An vielen Hauptstraßen würden die Grenzwerte dafür überschritten. Laut einer Langzeitstudie liege die Sterblichkeit dort um 40 Prozent höher als bei Anwohnern von Nebenstraßen, die sich zumeist ein gesünderes Umfeld leisten könnten.

