Teststrecken für den Schutz vor Autoreifen in Glienicke

Um sowohl die Mulden zur Regenwasserversickerung als auch die Straßenbäume zu schützen, sollen in der Gemeinde Glienicke/Nordbahn die alten Holz- und Kunststoffbarrieren schrittweise durch neue Absperrungen ersetzt werden. Neben den bereits seit einem Jahr installierten Kunststoffpollern in der Tschaikowskistraße stehen auch Findlinge und Granitstelen zur Auswahl. Darüber wird aus dem Rathaus informiert.

Die Mitglieder des Ausschusses für Technische Infrastruktur und Gewerbe (TIG) werden sich am 25. August mit diesem Thema beschäftigen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18.30 Uhr im Konferenzraum des Neuen Rathauses.

Die Stelen-Variante in der Oskarstraße in Glienicke/Nordbahn. Quelle: Gemeindeverwaltung

Neben der optischen Wirkung sollen in dem Gremium auch die Eigenschaften und die Nachhaltigkeit der jeweiligen Barrieren unter die Lupe genommen werden. Um sowohl den TIG-Ausschussmitgliedern als auch den Bürgerinnen und Bürgern die verschiedenen Varianten vorstellen zu können, hat die Verwaltung zwei Teststrecken initiiert. In der Niederstraße zwischen Luisenstraße und Margaretenstraße in nördliche Richtung befindet sich das Findling-Modell, in der Oskarstraße stehen graue Granitstelen. Seit einem Jahr schmücken moderne Kunststoffpoller die Tschaikowskistraße. Mit Hilfe dieser Anschauungsbeispiele soll der Schutz der Mulden zur Regenwasserversickerung und der Straßenbäume in eine vernünftige Ortsbildgestaltung eingebettet werden. Die einzelnen Elemente wurden relativ dicht gesetzt, um ihre optische Wirkung zu demonstrieren.

Im Rahmen der Beratungen zum Straßenausbau im Glienicker Gemeindegebiet hatte sich die Politik dafür ausgesprochen, weniger Versiegelungen durchführen zu wollen. Das bestehende Straßenbegleitgrün soll besser vor Verdichtung geschützt werden, denn es stellt einen wichtigen Beitrag für das Klima und das Ortsbild dar, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Wird Straßenbegleitgrün regelmäßig beparkt beziehungsweise befahren, so könnten dort weder bodenbedeckende Pflanzen wachsen noch Sauerstoff und Regen die Wurzeln der betreffenden Bäume erreichen. Auch Starkregen könne durch einen verdichteten Boden weniger gut aufgenommen werden, wird nicht zuletzt aus aktuellem Anlass argumentiert.

Von MAZonline