Glienicke

Es ist dramatisch und erschütternd. Es ist laut und gewaltvoll, intensiv und grundsätzlich. Es kriecht unter die Haut, weil es um den Sinn von allem geht. Mit ihrem neuen Schultheaterstück „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ ziehen die Schülerinnen und Schüler des Neuen Gymnasiums Glienicke alle Register, um ihr Publikum in den Bann zu ziehen. Und das gelingt mit Bravour. Erreicht wird das einerseits durch die schauspielerische Leistung, aber auch durch den professionellen Einsatz der Video- und Tontechnik und natürlich durch die Geschichte selbst – eine Parabel über den Sinn des Lebens. Am Montagabend wurde im Schulgebäude Premiere gefeiert.

Anzeige

„Nichts“ ist ein Theaterstück nach dem Jugendroman von Janne Teller. Schon als die Romanvorlage vor 20 Jahren in Dänemark erschien, ging ein Aufschrei durch das Land. Das Buch wurde kontrovers diskutiert und vorübergehend an den Schulen verboten. Der Grund dafür steckt bereits im Titel. Und er wird gleich am Beginn des Stückes provokant ausformuliert: „Nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es sich nicht, irgendwas zu tun.“

Weitere MAZ+ Artikel

Mit diesen Worten schockt der 14-jährige Pierre Anthon seine Mitschüler, geht aus der Klasse und kehrt nicht wieder in die Schule zurück. Stattdessen nistet er sich in einem alten Pflaumenbaum ein und traktiert seine Altersgenossen von dort mit Pflaumenkernen sowie mit Argumenten. Diese stellen den klassischen Wertekonsens in Frage und irritieren die jungen Menschen dermaßen, dass sie beschließen, die Situation zu beenden. Gemeinsam wollen sie dem aufsässigen Pierre Anthon das Gegenteil beweisen. Sie sammeln auf einem Berg der Bedeutung alles, was ihnen lieb und teuer ist.

Die Jugendlichen horchen einander aus, um Schwachpunkte zu finden. Quelle: Helge Treichel

Kann es wirklich sein, dass nichts eine Bedeutung hat? Nicht die erste Liebe? Nicht das Lernen in der Schule? Nicht das Elternhaus, die Geschwister, der Glaube an Gott oder das eigene Land?

Doch was mit Sandalen, Boxhandschuhen und abgeschnittenen Haaren beginnt, wird bald zu einer Auseinandersetzung, die komplett aus dem Ruder läuft. Bald beginnen sie, voneinander schmerzliche „Opfer“ von persönlicher Bedeutung zu verlangen. Gemeinsam wird der Sarg von Elises kürzlich verstorbenem jüngeren Bruder ausgegraben, einer Mitschülerin wird die Unschuld geraubt und dem begnadeten Gitarrenspieler Jan-Johan wird der rechte Zeigefinger abgeschnitten. Der junge Musiker verrät daraufhin das Projekt. Nicht nur die Polizei, sondern auch die Öffentlichkeit wird nun aufmerksam, was zu einem weltweiten Medienrummel führt. Schließlich kauft ein New Yorker Museum den zum Kunstwerk avancierten Berg für 3,62 Millionen Dollar. Pierre Anthon zeigt sich von all dem unbeeindruckt und sieht sich bestätigt: Falls der Berg jemals Bedeutung besaß, hätte er sie mit dem Verkauf verloren. Als er sich darüber auch noch lustig macht, kommt es zu einem Gewaltexzess.

Gemeinsam wird der kleine Bruder einer Mitschülerin mit seinem Sarg ausgegraben. Quelle: Helge Treichel

Ursprünglich sollte die Theaterpremiere wenige Tage vor dem Corona-Lockdown stattfinden, sagt Fachlehrerin Janine Dewor, die im vergangenen Schuljahr die Profilkurse für Literatur und Darstellendes Spiel übernahm und das Stück aus der Romanvorlage entwickelte. Bis März hätten die neun Darsteller der alten neunten und zehnten Jahrgangsstufe drei Monate und unzählige Stunden lang bei Kälte und Hitze geprobt. Ebenso das fünfköpfige Technik-Team und die beiden Musiker unter der Leitung von Alexander Paulsen, der in diesem Jahr sein Abitur abgelegt hatte und trotzdem weitermachte. „Das Stück lief perfekt, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, lautet das Fazit von Janine Dewor, die seit sechs Jahren an der Schule ist und Deutsch, Geschichte sowie Politische Bildung unterrichtet.

Pierre Anthon bleibt am Ende des Stückes leblos zurück. Sein Körper und der Berg der Bedeutung gehen in Flammen auf. Jedem seiner Mitschüler bleibt nur ein Anteil an der Asche. Und die Ich-Erzählerin konstatiert entsprechend der Romanvorlage, dass man mit Bedeutung keinesfalls spaßen darf.

Ein Berg der Bedeutung wird von den Jugendlichen zusammengetragen. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel