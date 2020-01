Aufregung in der Gemeinde Glienicke in Oberhavel: Im benachbarten Reinickendorf (Berlin) berät der Verkehrsausschuss gegenwärtig über die Einrichtung von Betonklötzen auf der Verbindungsstraße zwischen beiden Ortschaften. Zuvor kritisierten Anwohner die Nutzung der Straße als Schleichweg in Verkehrsspitzenzeiten.