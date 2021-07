Unerwünschte Bauarbeiten in Glienicke: Unbekannter schlägt zu

Glienicke/Nordbahn

Zwei bislang unbekannte Männer sind am Dienstag (20. Juli) auf dem Grundstück einer Familie in Glienicke aufgetaucht. „Sie haben der Familie Pflasterarbeiten an einer Grundstückseinfahrt angeboten, was diese allerdings ablehnte“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Unbekannten begannen trotzdem damit, Pflastersteine aus der Einfahrt aufzunehmen. „Daraufhin trat der 39-jährige Sohn der Familie an die Männer heran und machte Fotos vom Geschehen“, so die Polizeisprecherin weiter. Dies bemerkten die Arbeiter, woraufhin einer der beiden dem 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss daran ergriffen die Männer in einem Pkw Pick-Up mit britischem Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit die Flucht. „Dabei nahmen sie auch die zuvor entnommenen Pflastersteine auf der Ladefläche mit“, berichtete Dörte Röhrs abschließend.

Sowohl das Fahrzeug als auch die Männer konnten nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline